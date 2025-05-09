我4月出口旺 年增29.9％…歷年單月次高

財政部昨公布最新進出口統計，由於美國宣布暫緩加徵高額對等關稅，帶動新一波拉貨潮與急單湧現，再加上人工智慧新商機、科技產品進入新品上市周期，四月出口在淡季中展現強勁張力，出口值來到四八六點六億美元、創歷年單月次高，年增百分之二十九點九，連續十八個月正成長。

展望五月，財政部統計處處長蔡美娜坦言「很難預估」，不過，隨著美國總統川普的對等關稅政策逐步明朗，「各界認為百分之十基礎關稅應是逃不掉」，所以業界拉貨更顯得積極，預估五月出口年增率百分之十五至百分之二十之間，規模值將落在四二九至四百四十八億美元。

蔡美娜解釋，由於美國是採取無差別的開徵高額關稅，後續跟各國的談判還在未定之天。國際預測機構普遍認為今年全球經濟，成長趨緩已難以避免。