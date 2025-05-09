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資通產品出口 表現最亮眼

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（8）日公布4月出口統計，其中資通與視聽產品出口188.3億美元，創歷年單月新高，年增逾六成，是出口強勁成長的最大功臣。前四月資通與視聽產品出口占比達35％，刷新紀錄，已與電子零組件占比旗鼓相當。

財政部分析，主要是近年因美中經貿對抗、全球供應鏈重組與台商回流，加上AI商機橫空出世，導致主要出口貨類結構產生重大轉變，資通與視聽產品反轉過去21年來電子零組件產品獨大局面，這也讓科技類產品占比合計高達72.4％，來到史上新高。

今年4月出口主要貨類中，有八貨類成長，同樣由電子零組件、資通產品撐起出口一片天。電子零組件4月出口年增26.8％，為近三年最佳，其中積體電路年增28.2％，尤其DRAM受電子終端產品對記憶體搭載容量提高與調升售價，4月份出口年增達1.1倍。

傳產貨類方面，塑橡膠及其製品、紡織品仍受限於買氣清淡，運輸工具則因自行車外銷減弱，呈負成長，年減幅介於3.4％至7％間，屬於較弱勢貨類。

其他傳統貨類則延續上揚走勢，化學品增幅居於領先，受到外銷美國的醫藥製劑倍數成長，出口年增15.2％；礦產品因柴油需求升溫，光學及精密儀器則因半導體檢測設備、航行儀器及鏡頭出貨維持活絡，出口年增率分別是13.6％、13.3％。

財政部表示，近年因美中經貿對抗，帶動供應鏈重組，出口貨類結構已出現重大轉變，資通與視聽產品占比自2022年全年為13.5％，一路升至今年前四月為35％，已追上電子零組件，兩者合計的科技產品占比已達七成、攀上新高。

財政部 電子零組件

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