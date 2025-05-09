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政院秘書長龔明鑫帶隊…投資美國峰會 百家企業參與

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院秘書長龔明鑫。聯合報系資料照
行政院秘書長龔明鑫。聯合報系資料照

2025年選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）將於5月11日至14日舉行，台灣將由行政院秘書長龔明鑫率團參與。據掌握，此次報名企業共約110餘家，已有143位企業或公會代表報名參與，包含聯電（2303）、和碩、鴻海、穩懋、佳世達等。

先前傳出此次高峰會將由行政院副院長鄭麗君率團參與，正值台美關稅談判之際，此行備受矚目。不過行政院發言人李慧芝昨（8）日表示，因鄭麗君談判工作繁忙，改由龔明鑫帶隊，將於明日出發，希望深化台美產業合作，拓展全球布局。

2025選擇美國投資高峰會
2025選擇美國投資高峰會

此次台灣代表團涵蓋資通訊、半導體、人工智慧、化工、生技、智慧製造、航太及金融服務等多元產業，五大信賴產業統統沒缺席。由於美國總統川普上任後，極力透過關稅等手段希望讓製造業重返美國，此次投資高峰會隨團企業是否將擴大在美布局，備受關注。

據掌握，此次高峰會已報名參與的業者多達110餘家，共143位代表，其中又以晶圓二哥聯電最受關注。目前聯電並未在美設廠，不過先前結親美商格芯的傳言甚囂塵上，儘管聯電已多次否認傳聞，此次赴美參訪仍受到外界矚目。

另外代工廠和碩先前表示，今年規劃建置北美製造基地，就近服務美國客戶，此次也報名參與投資高峰會。此外還有鴻海、穩懋、佳世達、漢翔、日月光等，也都在隨團名單當中。

行政院指出，選擇美國投資高峰會是美國商務部主辦的重量級活動，希望吸引外商直接投資（FDI），促進國際企業與美國市場聯繫，每屆高峰會匯聚美國聯邦政府高階官員、州與地方經濟發展機構、產業領袖及企業高層，共同探討美國投資環境、產業趨勢和最新商機。

行政院指出，此次訪美台灣企業可在高峰會期間與美國各級政府、地方經濟發展機構及全球業界領袖直接交流，探索雙方共贏合作模式，深化供應鏈夥伴關係。

另外外界關注台美談判進度，李慧芝表示，我國已與美國進行實體磋商，過程融洽，為後續談判奠定好的基礎。

針對半導體關稅議題，李慧芝表示，台灣近期已向美國提出我方意見書，清楚表達我方主張；對於國內產業衝擊，政院已提出特別條例草案，希望立院支持，作為產業及國家安全的後盾。

美國商務部 聯電

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