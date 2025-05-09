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對美、東協外銷 續創新高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

今年4月出口延續3月態勢，廠商搶在美國對等關稅正式實施前強力拉貨。財政部昨（8）日表示，4月對美國、東協出口都創下單月新高。

財政部統計處長蔡美娜表示，4月對東協、美國出口表現亮眼，都是以資通與視聽產品為主要引擎。

4月對東協出口104.6億美元、年增60.2％，其中表現最為突出的就是馬來西亞、年增2.2倍，成為僅次於中國大陸與香港、美國的第三大出口國，主要與供應鏈移轉與產能調度有關。

4月對美國出口131.5億美元、年增率為29.5％。

4月對陸港出口138.2億美元，蔡美娜坦言，這個規模值不算突出，但受到電子零組件出貨增強，還有低基期的效應，所以年增率有達到22.3％，已是連續三個月的雙位數成長。

4月對日本出口21.9億美元，出現止跌回升、年增13.3％，主要仍是資通與視聽產品出貨擴增；表現最弱的是對歐洲出口，仍持續下滑，規模值減至27億美元、年減17.4％，又以資通與視聽產品減少近三成最多。

另外，在五大主要市場之外，財政部也發現4月對墨西哥出口增幅高達三倍、增幅居各國之冠，主因廠商相中墨西哥當地適用美墨加協定，又具有臨近美國地理優勢，因此成為全球供應鏈重組下的熱門據點，預料墨西哥未來與我國在資通相關產業互動也將愈來愈頻繁。

累計前四月來看，對陸港出口505.6億美元，仍是第一大出口市場，年增11.6%；對美國出口461.2億美元，年增32.6%；對東協出口367.5億美元，年增27.5%；對日本出口90.1億美元，年增7.5%；對歐洲出口113.4億美元，年減10.2%。

東協 美國

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