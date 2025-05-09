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急單湧現 4月出口連18紅…勁揚近三成優於預期

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
受惠美國暫緩對等關稅後，急單接續湧現，加上AI商機催化，4月出口達486.6億美元。聯合報系資料照
受惠美國暫緩對等關稅後，急單接續湧現，加上AI商機催化，4月出口達486.6億美元。聯合報系資料照

財政部昨（8）日公布4月出口486.6億美元，寫歷年單月次高，年增29.9％、遠優於預期，為連18紅，主要受惠於美國暫緩對等關稅後，出現新一波拉貨狂潮，急單接續湧現，加上AI商機催化，4月出口呈現淡季不淡。

展望5月，財政部統計處長蔡美娜坦言「很難預估」，主因美國對等關稅雖有90日豁免期，但外界認為10％基礎關稅跑不掉，目前看到業界拉貨積極、釋放急單，若中性看待美國關稅政策，估5月出口值落在429至448億美元，年增15％至20％間，將連19紅。

近一年進出口統計
近一年進出口統計

綜合全球景氣走向與AI發展前景，蔡美娜預估，今年上半年出口值創下歷年同期新高的機率相當高，但受到提前拉貨干擾，全年外銷可能會出現「反季節」走勢，也就是上半年淡季不淡，下半年也許旺季不旺，成長率也會跟著開高走低，上半年高揚，下半年轉向低緩。

蔡美娜表示，4月出口延續3月態勢，帶動新一波拉貨潮，甚至有急單湧現，再加上AI新商機、科技產品進入新品上市周期，4月出口在淡季中展現強勁張力，寫下歷年單月次高，僅次於3月，規模值為486.6億美元，年增29.9％，將近三成。

蔡美娜指出，4月出口不僅連18紅，增幅也是2021年12月以來不含春節月份的最大增速，帶動前四月出口規模1,782.3億美元，創歷年同期新高。

4月進口表現同樣亮麗，規模414.6億美元，同寫單月次高、年增33％，尤其積體電路、資通產品等貨類進口表現相當不錯，半導體設備購置也大幅成長。

蔡美娜分析，AI商機仍受矚目，國際間主要雲端服務供應商在AI基礎建設的軍備競賽並未停歇，可持續催化AI相關應用商機；同時國內半導體業者具競爭優勢，可有效維繫外銷動能。

AI 關稅

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