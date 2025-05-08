聖暉首季每股純益5.18元 創單季新高
無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）今日公布2025年第1季合併營收達85.6億元，年增56％，受惠在建工程施作案量提高，聖暉*積極精進專案工程管理效率，歸屬母公司稅後純益6.4億元，每股純益達5.18元，皆年增50％，2025年首季營收、獲利表現皆齊步繳出歷年單季新高記錄。
聖暉*憑藉多產業、多區域及多工種核心發展策略，有效因應多元產業客戶推進多區域新廠擴建計畫，完善提供一條龍優良專案工程服務能力，2025年第一季台灣、中國、其他（含東南亞）地區營收比重分別為54％、28％與18％，其中東南亞地區銷售年增256％表現，進一步堆疊集團整體營運動能放大。
觀察國際政局與關稅等變數，各產業將再度重整供應鏈及評估分散區域廠區擴建，以提高產業供應鏈韌性，有助於創造聖暉*整體營運加分效果。
此外，為保持聖暉*集團營運成長態勢，聖暉*將深化TURNKEY服務及專案工程管理AI數位化等核心技術能力，完善垂直水平資源整合機制，並積極持續投入人力資源擴增，強化人才培育與接案能力，全面提升專案執行效率，有助於中和通膨外部因素干擾，挹注未來營運更上層樓。
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