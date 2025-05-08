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國泰世華看Fed優先穩定通膨 估今年有降3碼空間

中央社／ 台北8日電
國泰世華銀表示，根據期貨市場預期今年將有降息3碼空間（0.75個百分點）。國泰金控／提供
國泰世華銀表示，根據期貨市場預期今年將有降息3碼空間（0.75個百分點）。國泰金控／提供

美國聯準會Fed）利率按兵不動，展望後市，國泰世華銀行今天表示，美國總統川普的對等關稅政策讓Fed陷入面對經濟衰退和通膨壓力兩難，並認為Fed仍以穩定通膨預期為主，並估今年有降3碼（0.75個百分點）的空間。

美國聯準會（Fed）公布最新利率政策，將基準利率維持在4.25%至4.50%不變。

國泰世華銀今天發布新聞稿表示，Fed本次的政策利率不變，符合市場預期，但美國總統川普的關稅政策不確定性，導致Fed面對經濟衰退、通膨壓力決策上陷入兩難，預期現階段Fed應更傾向穩定通膨預期，導致降息時點延後。

國泰世華銀說明，儘管Fed主席鮑爾（JeromePowell）態度保守，但隨關稅政策導致經濟放緩風險上升，勞動市場變化將成為關鍵。若美國之後的就業市場進一步疲軟，Fed將有不得不降息的壓力。

國泰世華銀表示，根據期貨市場預期今年將有降息3碼空間（0.75個百分點），但仍需視未來總體經濟與關稅談判的進度而定。在下次6月19日Fed利率決策會議前，應持續關注通膨、消費者物價指數、個人消費支出物價指數與非農就業等變化。

Fed 國泰世華 美國聯準會

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