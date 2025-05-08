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談美國關稅、台灣經貿領域架構 蕭副總統：正持續努力

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
副總統蕭美琴談美國關稅、台灣經貿領域架構，表示政府正持續努力。總統府／提供
副總統蕭美琴談美國關稅、台灣經貿領域架構，表示政府正持續努力。總統府／提供

副總統蕭美琴8日下午接見「2025年美京中華會館回國訪問團」，她致詞表示，期盼為經濟文化交流、區域和平穩定共同努力。近期經濟上面臨許多挑戰，包括與美國之間的關稅議題，以及未來如何度過這些困境，並在經貿領域持續建構一個長遠穩定、互動互惠的架構，都是正持續努力的面向。

「2025年美京中華會館回國訪問團」一行，由美京中華會館主席暨僑務顧問徐腕佑率領，僑委會委員長徐佳青陪同，前來總統府拜會蕭副總統。

蕭副總統致詞時表示，非常高興再看到各位僑胞朋友，並歡迎大家來到台灣。這次訪團來台，不論是透過文化交流或參訪各地，都能更加認識台灣這幾年的進步及改變。最近有許多國際知名評比機構，都將台灣評比為在亞太地區最自由、最民主的地方，相信大家也能感受到台灣多元文化的活力。

蕭副總統指出，近期在經濟上面臨許多挑戰，包括與美國之間的關稅議題，以及未來如何度過這些困境，並在經貿領域持續建構一個長遠穩定、互動互惠的架構，都是正持續努力的面向。也需要僑胞朋友與中華民國政府站在一起，為各領域的經濟文化交流、區域的和平穩定共同努力，持續守護和傳承中華民國自由、民主的價值。

蕭副總統提到，今天會面的地點總統府虹廳，有幾幅台灣藝術家的畫作，像是《天佑花蓮》，花蓮有山、有海，也有農村景象，是非常有人情味的地方。他相信，即便台灣的經濟、政治環境有一些變化，但是永遠不變的是台灣人的熱情、好客及良善的精神，用這樣的精神和全世界交朋友。她再次感謝各位僑領的支持，以及長期以來推動各種文化交流傳承的用心與付出。

總統府 美國

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