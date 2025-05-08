卓揆接見美京中華會館訪團 盼讓台灣產業走向國際

行政院長卓榮泰8日接見「美京中華會館回國訪問團」時表示，美京中華會館自1951年成立以來，長期深耕美國華府地區，並為增進臺美交流、促進民間友誼做出諸多努力，不僅在春節、國慶等節慶活動積極串連僑社，更在COVID-19疫情期間展現強大韌性，團結僑胞，積極捐贈醫療物資予當地政府與弱勢族群，發揮守望相助精神。而僑胞朋友在臺灣面對轉型與多重挑戰的關鍵時刻，更不忘給予關懷與支持，實在難能可貴。

卓榮泰指出，美國川普總統於臺灣時間4月3日凌晨宣布對等關稅後，全世界貿易秩序開始面臨重整。有鑑於此，政府於4月4日提出「9大面向、20項措施」的產業支持方案，並於21日正式核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。卓院長強調，臺灣是全球第一個因應美國關稅政策提出產業支持方案的國家，顯見政府先前投入長時間規劃與準備，並進行穩健判斷的方向是正確的。

卓榮泰表示，很高興臺灣列入與美國首批優先談判的國家行列之中，包括4月11日第一次視訊會議，以及於美東時間5月1日與美方進行首輪實體磋商，儘管談判仍在持續進行中，但總是一個好的開始。而我方談判團隊也備妥完整的方案與備案，將與美方進行有意義的交涉，全力爭取國家最大利益，並維護我國產業在國際的競爭力。

卓榮泰強調，臺灣多年來已累積雄厚的經濟實力，尤其我國高科技產業的製造能力，更在世界產業供應鏈中占有不可或缺的地位，有助全球產業全力發展。卓院長也請在場僑胞及臺商朋友一起努力，拓展在美國各方的人際關係，包括國會議員、州長等，持續在關鍵時刻為臺灣發聲，讓臺灣獲得更多支持。

卓榮泰表示，賴清德總統上任即將滿一年，行政團隊過去一年來，依照總統治國理念，全力展開各項「應興應革」的改革作為，並在地緣政治劇烈變化中，強化國家安全的核心體系。卓院長強調，臺灣高科技產業的製造實力是全球不可或缺的一環，除了有鴻海、台積電等先進高科技產業，同時也積極發展AI科技，希望讓國內廠商布局全球，並將全世界更好的科技知識帶回臺灣，加強國內各產業升級轉型。

此外，卓榮泰進一步指出，總統於去（2024）年提出「國家希望工程」，揭示「健康臺灣」、「均衡臺灣」、「團結臺灣」願景。而為實現「均衡臺灣」目標，政府規劃推動「六大區域產業及生活圈」計畫，包括北北基宜「首都圈黃金廊帶」、桃竹苗「桃竹苗大矽谷」、中彰投雲「精密智慧新核心」、嘉南高屏「大南方新矽谷」、宜花東屏南「東部慢活城鄉」，以及金馬澎「低碳樂活離島」。未來臺灣將呈現不同面貌，每一個地方都各具特色，更重要的是，將會引進更多智慧科技新產業，讓臺灣快速發展。

卓榮泰表示，面對國際局勢變化萬千，總統曾說過，這不僅是一種挑戰，也是一種機遇，只要大家能夠確實掌握，就能讓臺灣脫胎換骨。卓院長說，在場僑胞及臺商朋友在海外打拚多年，對於海外情勢有相當深刻的了解，期盼大家此次回臺能夠更了解國家的需要，並於返回僑居地後，傳達臺灣的聲音，讓各位僑居地的友人多多支持臺灣，協助臺灣產業升級轉型，使臺灣產業更有能力走向國際，這是我們共同的目標。

此外，卓院長提到，政府正推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，透過百億基金將臺灣優秀下一代年輕人送到海外深造，尋求自己的夢想及學習新知，未來學成歸國後也能貢獻所長。卓院長請在場僑胞及臺商朋友能夠及時伸出雙手，協助照顧前往其僑居地深造的青年學子，讓他們儘速融入當地社會環境，實現「國家為青年圓夢、青年為國家圓夢」的目標。

最後，卓院長再次感謝所有僑界先進長期支持中華民國政府，不論在促進臺美合作的友好關係，或在僑居地當地推動社會公益工作，都扮演不可或缺的力量，希望未來能與政府繼續合作。

隨後，徐腕佑團長致詞時表示，近來國際局勢動盪不安，尤其美國對等關稅效應在全球升溫之際，欣聞中華民國政府率先回應民間企業需求，效率相當快速。本次「美京中華會館」訪臺目的，希望透過訪問過程更加了解臺灣發展現況，並將訪團成員在臺的親身體驗帶回僑居地分享，進一步提升臺灣能見度。此外，卓院長所提「青年百億海外圓夢基金」與僑務委員會「臺灣青年海外搭僑計畫」十分契合，美京中華會館從成立迄今始終致力世代傳承工作，同時臺商和僑胞朋友也都心繫臺灣，未來臺灣青年到各僑居地深造時，所有僑胞朋友都會樂意協助、給予支持。

訪團一行由僑務委員會徐佳青委員長陪同，前來行政院拜會卓院長，行政院龔明鑫秘書長及李慧芝發言人也在座。