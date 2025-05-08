就安支出115年編列226億元 促進國民就業占64.5%

勞動部8日下午舉行就安基金管理會的會議，勞發署長黃齡玉說明，會中審議115年的預算，支出預算編列226億元，其中針對特定對象的部分編列了184億元；主要支出是促進國民就業，占64.5%。另外，預計今年年底前預計擴增直聘中心，將在中部、南部各增加一處分中心，預算合計2,900萬元。

黃齡玉表示，這次就安基金管理會的會議，首先審議115年的預算，勞動部長洪申翰會中提到未來在基金的管理面以及審議機制方面要強化。有關預算計畫，這次資料厚厚一本，好像電話簿，列出各分項的子計劃，也把前一個年度的預算數以及計劃內容都詳列出來，前後年度比較預算的變化跟增減都有做說明，方便各委員比對去年跟今年的執行率。

黃齡玉提到，就安基金管理會對明年的計劃也做了一個專報。明年的收入252億元；支出編列了226億元，其中針對特定對象的部分編列了184億元。支出項目當中的媒體的政策及業務宣導費等，都有逐條逐項逐列，主要支出是促進國民就業占64.5%。

此外，黃齡玉說，直聘中心目前只有台北一處，民眾反應近便性不足，長期以來大家一直期待能夠擴增，因此預今年底前，在中部跟南部各增加一處分中心，兩處合計預算2,900萬元，將透過委外的方式找到合適的場地。盼透過增加實體據點，能有效提升直聘量能。

黃齡玉補充道，先等預算過了，才有辦法找廠商委外，屆時規劃會更具體一點。洪申翰特別提示，為了讓直聘中心更貼近民眾的需要，他要求兩個分中心建置之前，必須找當地NGO團體、公共事務團體，去了解他們的需要，也歡迎各界提供諫言，讓分中心的設計更貼近第一線實務的需求。

黃齡玉指出，等分中心據點設立之後，服務人數應該可以有效增加，目前直聘中心已經做到直接聯繫，會主動去找僱主介紹人力。相信一旦設了據點之後，中南部的分中心也會做這樣的工作，將會直接在當地跟業者聯絡去勸進，也希望透過這樣的據點擴充，把案量給拉進來。