快訊

不當世界警察？川普對印巴衝突老神在在 CNN點出手關鍵、時機點

越籍移工搭火車遺失400萬…超越陳明文紀錄 僱主驚：他月薪僅3萬多元

就安支出115年編列226億元 促進國民就業占64.5%

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
就安基金管理會的會議後，勞發署長黃齡玉說明115年預算，支出預算編列226億元；主要支出是促進國民就業，佔64.5%。記者歐芯萌／攝影
就安基金管理會的會議後，勞發署長黃齡玉說明115年預算，支出預算編列226億元；主要支出是促進國民就業，佔64.5%。記者歐芯萌／攝影

勞動部8日下午舉行就安基金管理會的會議，勞發署長黃齡玉說明，會中審議115年的預算，支出預算編列226億元，其中針對特定對象的部分編列了184億元；主要支出是促進國民就業，占64.5%。另外，預計今年年底前預計擴增直聘中心，將在中部、南部各增加一處分中心，預算合計2,900萬元。

黃齡玉表示，這次就安基金管理會的會議，首先審議115年的預算，勞動部長洪申翰會中提到未來在基金的管理面以及審議機制方面要強化。有關預算計畫，這次資料厚厚一本，好像電話簿，列出各分項的子計劃，也把前一個年度的預算數以及計劃內容都詳列出來，前後年度比較預算的變化跟增減都有做說明，方便各委員比對去年跟今年的執行率。

黃齡玉提到，就安基金管理會對明年的計劃也做了一個專報。明年的收入252億元；支出編列了226億元，其中針對特定對象的部分編列了184億元。支出項目當中的媒體的政策及業務宣導費等，都有逐條逐項逐列，主要支出是促進國民就業占64.5%。

此外，黃齡玉說，直聘中心目前只有台北一處，民眾反應近便性不足，長期以來大家一直期待能夠擴增，因此預今年底前，在中部跟南部各增加一處分中心，兩處合計預算2,900萬元，將透過委外的方式找到合適的場地。盼透過增加實體據點，能有效提升直聘量能。

黃齡玉補充道，先等預算過了，才有辦法找廠商委外，屆時規劃會更具體一點。洪申翰特別提示，為了讓直聘中心更貼近民眾的需要，他要求兩個分中心建置之前，必須找當地NGO團體、公共事務團體，去了解他們的需要，也歡迎各界提供諫言，讓分中心的設計更貼近第一線實務的需求。

黃齡玉指出，等分中心據點設立之後，服務人數應該可以有效增加，目前直聘中心已經做到直接聯繫，會主動去找僱主介紹人力。相信一旦設了據點之後，中南部的分中心也會做這樣的工作，將會直接在當地跟業者聯絡去勸進，也希望透過這樣的據點擴充，把案量給拉進來。

國民

延伸閱讀

就安基金明年預算226億 近6成5用在促進就業

【重磅快評】找回發票如此難 洪申翰要「勉勵」郭智輝嗎

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」 勞動部長洪申翰：應有更適當表達

五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

相關新聞

主權基金將設？阮清華：跨部會評估中 依法管理非看盈虧

立法院財委會8日針對設立主權基金邀集財政部、央行等多個部會專題報告並備詢。財政部次長阮清華指出，目前主權基金設立正在跨部...

內政部規畫「老宅延壽顧問團」 在地幫修30年以上老屋

內政部今部務會報由國土管理署報告「老宅延壽」規畫，規畫輔導地方政府成立老宅延壽顧問團，直接在地協助有意願修繕30年以上、...

對等關稅暫停時間再現拉貨潮 4月出口寫史上次高

財政部8日公布2025年4月出口統計，因客戶端趁著美國對等關稅的暫停時間緊急拉貨，4月出口金額再度遠優於預期，來到486...

關稅戰缺資金 專家：想賣房要注意「時間差」

信義房屋（9940）旗下信義代書指出，關稅政策持續發酵，市場氛圍轉趨謹慎，部分民眾因資金需求，考慮出售手上資產尋求資金調...

收美國州稅問卷別輕忽！資誠籲台企：延誤回覆恐招罰單

台灣企業在美國拓展業務時，若收到來自美國各州的「連結問卷」（Nexus Questionnaire），專家提醒，務必高度...

危老「時程獎勵」確定歸零 國土署：改以規模獎勵延續

危老重建時程獎勵本月11日將歸零，立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳專案報告。國土署長吳欣修表示，過去因時程獎勵逐年遞減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。