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Visa推AI智慧商務方案 攜手科技巨頭打造未來支付模式

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
Visa於全球產品發布會上公布多項創新計畫。圖／Visa提供
Visa於全球產品發布會上公布多項創新計畫。圖／Visa提供

Visa於全球產品發布會上公布多項創新計畫，包括智慧商務解決方案（Visa Intelligent Commerce）、擴大穩定幣應用、以及Visa靈活帳戶（Visa Flex Credential）功能拓展，瞄準AI驅動的未來商務場景。

Visa執行長Ryan McInerney表示，AI時代商務創新，必須建立在「安全、可靠、可拓展」的支付網路上，Visa將透過多年基礎建設與經驗，協助建構支撐AI代理（AI Agents）運作的支付架構。

Visa指出，在AI代理日益普及下，消費者將授權AI完成搜尋、選擇與支付等購物流程，因此平台與金融機構需要可信賴的連接與支付機制。Visa將開放其支付網路與AI業者串接，並與如Anthropic、IBM、Microsoft、OpenAI、Stripe、Samsung等科技與金融科技平台展開合作。

Visa智慧商務解決方案將向開發者開放Visa網路資源，協助建構AI驅動的商務應用。Visa表示，其網路目前覆蓋逾1.5億個商家，並支援48億張卡號，未來將進一步延伸至AI商務情境。

在新產品與功能部分，Visa宣布與Stripe合作，推出支援穩定幣的卡片與清算服務，協助開發者整合跨境穩定幣交易；同時擴大Visa靈活帳戶應用範圍，加入信貸、回饋、商務卡等場景，並與Klarna合作導入美國與歐洲市場。

Visa指出，未來將推出兩項新服務：Visa Pay可將電子錢包與全球支援Visa的商家串接，預計於亞洲、歐洲與拉美市場測試；Visa Accept則讓小型商家透過NFC手機收款，預計7月起於亞洲與拉美地區先行試行。

Visa產品與策略長Jack Forestell說，AI將改變消費者的購物決策與支付習慣，從日常採買到娛樂票券預約，都將更依賴智慧化搜尋與處理工具。

AI Visa

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