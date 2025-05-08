賴總統：綠電持續發展 「一前提」不排除先進核能

總統賴清德即將於520上任滿周年，對於國人關心的電力、核能議題，7日他接受財訊周刊專訪時表示，台灣供電沒有問題，但缺的是綠電，未來將增加開發地熱、小水力、氫能源等先進能源。如果這個新式的核能發電安全更有保障，核廢料也會更少，政府不排除先進的核能。

賴總統表示，台灣會不會缺電，很多人都在問，目前「電力即時資訊」都占10%以上，例如他受訪當下的數據是31.28%，代表發100度的電，在這個當下有31.28度電沒有用。用電量是大家都可以立刻查到的，證明穩定供電沒有問題；一直到2032年，即使把人工智慧的用電需求估進來，都不會有問題。

賴總統指出，台灣缺的是綠電。因應氣候變遷，歐盟已經有CBAM（歐盟碳邊境調整機制），未來會對一些產品進到歐盟課碳稅；所以一定要提供台灣產業綠電，特別是以外銷為導向的企業。

賴總統提到，綠電要持續發展，但綠電不是只有太陽能、風力，現在也積極發展地熱、小水力、氫能源等各種先進能源，目的就是要滿足因應氣候變遷的綠電需求。就台灣可能發展地熱的基地，一定要詳細盤查；政府要主動積極排除包括法律、地目及開發會碰到的各種問題，甚至給予業界投資獎勵。

賴總統說，至於核能問題，行政院長卓榮泰已經在立法院公開講過，政府不排除先進的核能。微軟公司共同創辦人比爾蓋茲在美國已經建了一個核電廠，美國政府還在審查機組，媒體指2030年才可能審查完畢。如果這個新式的核能發電安全更有保障，核廢料也會更少，屆時社會的接受度會比較大。還有另一種核融合，由於完全沒有核廢料，社會接受度會更大。

賴總統指出，未來要不要用核電，要基於3個基礎，包括核安無虞、核廢有解，還有社會對話有成，自然而然可以做。17日核3廠第2個機組就要停機了，這是法律的要求；在這種狀況之下，要繼續電力建設，達到穩定供電的目標，並逐步供應足夠的綠電，這是當前最重要的事情。

賴總統提到，有些人會說，因為不用核電，所以電費才這麼高，但這樣的說法並不能解決問題；因為國家的法令規定，時間到了就要除役。能源的類型、占比，這些未來都可以討論。現在要解決問題的是，如何在美國對等關稅之下避免台電調整電費，否則物價進一步上漲對產業經營會很不利。近日產業座談裡，差不多每一場業界都反映希望電費不要再調漲。