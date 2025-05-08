賴總統：布局全球包括中國大陸 與美談關稅創造雙贏

總統賴清德即將於520上任滿周年，有關台灣在全球貿易局勢中的策略，7日他接受財訊周刊專訪時表示，儘管台灣在美中對抗當中，沒有左右逢源的空間，但其國家產業發展政策一直都是立足台灣、布局全球，包括中國大陸在裡面。面對美國關稅的關鍵原則是創造雙贏，美國總統川普最在乎美國對台灣的貿易逆差，就優先來解決這個問題。

財訊專訪中提到，根據《財訊》針對上市櫃公司高階經理人所做的新政府施政滿意度調查中，多數都是支持賴政府新政，但針對「兩岸關係」這題，不滿意的比率偏高，顯示台商仍然不希望兩岸「正式撕破臉」。

賴總統表示，觀察中國大陸20、30年來經濟產業的發展，大陸的產業其實也是台灣最嚴厲的競爭對象，再加上大陸近年來對台灣文攻武嚇，「自然而然，台灣在美中對抗當中，沒有左右逢源的空間。」若台廠在大陸碰到問題，海基會仍將透過各種管道，包括台商組織、民間社團或是海基會本身，來協助台商或是在中國大陸的台灣民眾。

對於外界好奇賴總統主張的台灣經貿路線，是否真要脫離中國大陸，他回應，他的國家產業發展政策一直都是立足台灣、布局全球。現在多一個調整，就是加強美國、行銷全世界。他更強調，「布局全球，當然有包括中國大陸在裡面」。

賴總統指出，台灣跟大陸幾十年來建立起來的產業鏈，也不是一夕之間就有辦法解決，需要時間調整。也有一些台商，在中國大陸生產製造的目標是大陸市場，其實是很多元的，因此他的策略就是布局全球，行銷全世界。

至於近期川普向全球拋出的關稅議題，賴總統表示，台灣面對美國關稅的關鍵原則，就是創造雙贏。

就像美國與墨西哥、加拿大的美加墨關稅協定一般，進一步促進台灣跟美國經貿同時發展，台灣沒有必要對美國採取對抗的策略。

賴總統坦言，台灣基本上願意透過各種可行方案，解決貿易逆差問題，包括採購投資、解決非關稅貿易障礙，或配合美國多年來要求，包括出口管制及洗產地等問題。

他說，也希望美國能夠清楚，不管是ICT或是EMS（電子專業製造服務）產業，或半導體產業，基本上都是為了滿足美國科技發展所需要，台灣銷往美國的產品，65.4%都是這些產品，必須讓美國知道台灣對經濟發展重要性的貢獻度。

賴總統說明，要解決對等關稅，最好就是要把分子變小，分母不變或擴大，最好的方式就是採購。川普最在乎美國對台灣的貿易逆差，那就優先來解決這個問題。台灣在談判中提出的採購項目，能源方面包括石油、天然氣，另外會採購包括工業設備等工業製品，也會採購航空器及軍備等。

賴總統強調，這次談判一定要確保國家利益，不會犧牲任何一個行業。不管未來的關稅是32%或10%，甚至更低，對台灣產業勢必都會帶來衝擊，因此行政院長卓榮泰提出支持照顧計畫，降低對等關稅對中小微型企業的衝擊，也利用機會培育人才、設備更新、開拓多元市場，提升台灣產業的韌性。