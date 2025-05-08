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主權基金將設？阮清華：跨部會評估中 依法管理非看盈虧
立法院財委會8日針對設立主權基金邀集財政部、央行等多個部會專題報告並備詢。財政部次長阮清華指出，目前主權基金設立正在跨部會討論，研議主權基金設立可行性，是朝要設主權基金的方向評估當中。主權基金的財源與管理，則應設專法籌資與依法管理，而非單純只看盈虧。
阮清華答詢表示，如果要財政部發債籌措主權基金資金來源，由於目前財政部發債是依照公債法，發債目的與資金用途有其規定，因此要發債設立主權基金，一定要立專法。
阮清華指出，行政機關有跨部會協商設立主權基金，財政部一直有參與，目前方向偏向朝成立評估，且主權基金是創富基金，主要投資權益證券、高風險資產，有賺有賠，風險較高，所以要有共識、立專法，作為主權基金的財源、運作機制依據，要依法來管而不是只看盈虧來管。
也有立委關切，目前政府四大基金並沒有統一戰略架構，未來主權基金成立會不會排擠到其他政府基金的財源？對此阮清華表示，觀察其他國家主權基金運用經驗，投資最主要在國外市場，而政府四大基金主要投國內，因此預期主權基金應該是會和四大基金相輔相成，不會有互相矛盾以及排擠問題。
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