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內政部規畫「老宅延壽顧問團」 在地幫修30年以上老屋

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對老宅延壽部分，內政部除了補助修繕費用，預計規畫輔導地方政府成立老宅延壽顧問團。圖／聯合報系資料照片
針對老宅延壽部分，內政部除了補助修繕費用，預計規畫輔導地方政府成立老宅延壽顧問團。圖／聯合報系資料照片

內政部今部務會報由國土管理署報告「老宅延壽」規畫，規畫輔導地方政府成立老宅延壽顧問團，直接在地協助有意願修繕30年以上、4至6層樓集合住宅。內政部長劉世芳表示，將跨部會合作，攜手衛福部與經濟部提升國人居住安全韌性。

內政部表示，除了補助修繕費用，預計規畫輔導地方政府成立老宅延壽顧問團，串連相關專業領域人士及產業，直接在地協助有意願修繕的30年以上、4至6層樓的集合住宅，提供初評並辦理老宅修繕評估，以符合包括長者在內之住戶居住需求，讓老宅整體修繕維護效益一次到位。

內政部說明，老宅延壽顧問團將媒合建築、土木、包租代管、物業管理等相關產業與社會福利資源，串聯建築師、土木技師、社工師及各領域專業人士，協助民眾評估建物結構安全，及提出室內外居家軟硬體改善與強化建議，並透過簡便申請程序，提供全方位服務；還可串接衛福部長照資源與經濟部ESCO節能、改善老舊線路確保消防安全等政策，讓長者在生活軟硬體面與照護服務支持。

內政部指出，老宅延壽依照公共區域及室內修繕項目，包括管線更新、建物立面修繕、屋頂防水、新增無障礙設備等。此外，內政部也規畫獎勵機制，鼓勵地方政府與顧問團積極推動老宅修繕措施。

內政部表示，在全球貿易秩序重組之際，強化社會與國土安全韌性是穩定國家的重要任務，透過老宅延壽計畫，不僅增進國人居住安全，更可在不拆除重建的前提下導入新工法、技術與材料減少環境碳排負擔，擴大營建內需市場，盼立法院朝野黨團盡早通過特別預算案審查。

內政部 地方政府 老宅

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