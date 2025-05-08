老宅延壽最新規劃曝光 每棟最高補助65%工程款

面對人屋雙老的社會趨勢，內政部日前宣布，將從《強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》預算中匡列50億元，啟動為期三年的「老宅延壽」修繕計畫，針對屋齡30年以上、樓高4至6層的集合住宅提供補助。國土署主秘歐正興8日再透露細節，將以「每棟最高補助不超過總工程經費的65%」為原則，盼強化建物安全並打造更友善的高齡居住環境。

董建宏在部務會報後說明，老宅延壽計畫不僅補助修繕費用，還將整合跨部會資源，結合衛福部的長照服務與經濟部的ESCO節能政策，從結構安全到居住舒適全方位升級。

老宅延壽計畫的修繕範圍涵蓋公共與室內空間，前者包括建築物外觀修繕、公共環境改善（如照明、樓梯間整建）、建築物機能強化（如排水系統、避雷設備更新）及電梯加裝等，後者則針對無障礙設施設備、電線水管等老舊管線修繕，並提供「套餐式選配」方式供民眾依需求申請。

為加速推動，內政部也將輔導地方政府組成「老宅延壽顧問團」，媒合建築師、土木技師、社工與物業管理等專業團隊，深入社區提供現勘評估、修繕建議，並協助住戶完成設計與申請程序，降低民眾自行規劃與申報的門檻，提升計畫參與率。

內政部次長董建宏補充，與全面重建相比，老宅延壽計畫不僅成本較低、工期較短，更能保留原有社區環境與人際網絡，並導入新工法與建材，減少碳排放，有助實現2050淨零碳排目標，未來也將設置獎勵機制，鼓勵地方政府積極推動相關措施。

內政部呼籲，立法院儘速通過預算審查，讓政策早日上路，實質提升國人居住品質。