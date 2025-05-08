對等關稅暫停時間再現拉貨潮 4月出口寫史上次高

財政部8日公布2025年4月出口統計，因客戶端趁著美國對等關稅的暫停時間緊急拉貨，4月出口金額再度遠優於預期，來到486.6億美元，創歷年單月次高，年增29.9％，為連續第18個月正成長。

財政部原先預估，在不考慮美國川普總統關稅政策的影響下，由於步入傳統淡季，再加上拉貨力道減緩、高基期影響，增幅會減弱，預計4月出口規模為374億至393億美元，年增幅度持平或年增5％之間。

財政部表示，受惠於人工智慧與新興應用商機持續熱絡，加上美國暫緩加徵高額對等關稅，客戶端提前拉貨動能有增無減，4月出口486.6億美元，為歷年單月次高，年增29.9％，連續18個月正成長；進口414.6億美元，年增 33％，主因科技產業鏈之國際分工模式及出口引申需求強勁，加以資本設備購置擴增所致。累計1至4月出、進口值均創歷年同期最高，分別增20.6％、20.4％。