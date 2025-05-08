關稅戰缺資金 專家：想賣房要注意「時間差」

信義房屋（9940）旗下信義代書指出，關稅政策持續發酵，市場氛圍轉趨謹慎，部分民眾因資金需求，考慮出售手上資產尋求資金調度，在急售情境下，需格外留意變現時間差以及房地合一稅規定。

信義代書葉惠玲表示，現階段房市交易仍處觀望期，目前成交量反映的多為3月至4月初的狀況，市場尚未完全反映關稅政策的連鎖效應。

她表示有變現打算的民眾應先掌握出售所需時間，一般情況下，若買方無貸款，交易流程約可在一個月內完成；若涉及貸款，則常需拉長至1.5至2個月，「不是想賣就能立刻變現」，賣方須評估資金時程與房產處分節奏。

另外，正值報稅季，售屋族常將房地合一稅與五月綜所稅混為一談。實際上自然人在完成房屋交易後30日內須主動申報房地合一稅，與5月報稅並無直接關聯。

有固定營業場所之法人若於此時出售資產所得，需於每年法定申報期間（通常為次年5月）辦理營利事業所得稅結算。申報時，採取分開計算，應納稅額合併報繳處理。

葉惠玲指出，自然人售屋若欲適用自用住宅的節稅優惠，須符合實際居住、未出租營業及六年內未曾適用優惠等條件，方可享有400萬元免稅額與10%稅率。

她提醒，部分民眾過去誤用他人戶籍試圖規避稅負，卻因缺乏居住事實遭國稅局查核補稅與處罰。尤其在查稅技術日益精進下，除水電紀錄外，還可能查詢其他資訊等交叉比對，不要心存僥倖。

葉惠玲表示，無論市場如何波動，財務安排宜預留時間與空間，房產交易金額高、法規複雜，建議在進行資產處分前，及早諮詢專業代書或稅務顧問，才能在變局中穩健前行。