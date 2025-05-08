收美國州稅問卷別輕忽！資誠籲台企：延誤回覆恐招罰單

台灣企業在美國拓展業務時，若收到來自美國各州的「連結問卷」（Nexus Questionnaire），專家提醒，務必高度警覺，這代表當地稅務機關正在評估企業是否已在該州建立足夠商業聯繫（nexus），從而產生註冊、報稅或繳納州稅的義務，若忽略、延遲或錯誤回覆，不僅可能被視為不合規，更可能招致罰款、補稅甚至稅務調查。

以加州為例，加州特許經營稅委員會（Franchise Tax Board, FTB）會透過問卷了解企業在州內是否有銷售、員工、辦公地點或庫存等活動，藉此判定是否需申報州所得稅或特許經營稅。其他州如紐約、德州、伊利諾州、佛羅里達州等，也有類似作法。

資誠美國業務負責人蘇宥人表示，台企常因不熟悉美國各州稅制，面對問卷時感到焦慮，實務上，應先理解問卷每項問題的意涵，準備銷售紀錄、合約、員工派駐、第三方物流或庫存地點等資料，並謹慎填寫，某些州即便企業在當地沒有實體據點，僅憑「經濟規模」就可能被認定已建立連結，須課稅。

蘇宥人提醒，最常見的錯誤包括忽視問卷或逾期回覆；誤認為「無實體營運」即無納稅義務；回覆不正確或資訊不完整；缺乏專業指導、錯估風險，一旦企業被判定在當地有稅務義務，須儘快進行商業註冊、報稅並繳納稅款，主動合規可減少罰款與利息，也展現企業誠意與誠信。

蘇宥人建議，企業妥善保存問卷往來、回覆內容及佐證資料，並諮詢稅務或法律專家，確保回覆正確無遺，才能有效控管跨州營運的稅務風險，保障企業持續穩健發展。