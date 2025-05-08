危老「時程獎勵」確定歸零 國土署：改以規模獎勵延續

危老重建時程獎勵本月11日將歸零，立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳專案報告。國土署長吳欣修表示，過去因時程獎勵逐年遞減，造成小基地危老案搶送件，但這對房屋結構安全或防災無有效幫助，為避免類似狀況再出現，會繼續以「規模獎勵」延續，修法也會檢討能否簡化程序。

由於危老容積時程獎勵將歸零，國民黨立委王鴻薇、民眾黨立委麥玉珍等立委質詢時問是否會延長時程獎勵、以及後續配套措施。麥玉珍表示，全台屋齡30年以上的老屋將近600萬戶，台灣又位於地震帶上，面臨隨時會襲來的天災，房子何時才能安全呢？且不該等到時程獎勵到期後才想辦法延長，接續政策為何？

吳欣修答詢，因時程獎勵是空白授權的容積獎勵，實施者不用付出其他代價就能獲得，過去常出現小基地房屋搶申請，但這對房屋結構安全或防災無有效幫助，因此提出規模獎勵，即為規模要至少60坪以上才能提出申請。吳欣修表示，未來會以規模獎勵延續時程獎勵。

至於危老案件能否加快審議速度，民進黨立委蘇巧慧質詢，各縣市都更案都在等縣市都委會審議，盼解決塞車狀況。吳欣修說，過去地方政府習慣線性審查，各委員會意見不一導致卡關，他也鼓勵地方併審，預計今年底前會提出作業指引，讓地方政府簡化程序。

民進黨立委張宏陸問，若只有一戶能否申請老宅延壽。吳欣修答詢，目前同意比例要100%，老宅延壽首要目標是改善老宅在公共區域的無障礙空間與安全性，一定需要整棟改造；若室內要修繕，主要也是補貼無障礙與安全性設施，若只有一戶申請，比較不符合希望公共區域安全的標準。