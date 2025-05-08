快訊

大貨車自撞翻覆貨物掉落對向車道 國3苑裡段南北雙向大塞車

印巴局勢緊張！巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

中職／李多慧首度用全中文拍片自稱「李多黑」 未來還打算在台灣買房

聽新聞
0:00 / 0:00

危老「時程獎勵」確定歸零 國土署：改以規模獎勵延續

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對危老條例將於2027年5月31日屆期，內政部長劉世芳（右）今表示，內政部初步規畫危老條例後續適用範圍、容積獎勵與項目及配套獎勵措施等修法方向，持續與外界意見交流。記者胡經周／攝影
針對危老條例將於2027年5月31日屆期，內政部長劉世芳（右）今表示，內政部初步規畫危老條例後續適用範圍、容積獎勵與項目及配套獎勵措施等修法方向，持續與外界意見交流。記者胡經周／攝影

危老重建時程獎勵本月11日將歸零，立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳專案報告。國土署長吳欣修表示，過去因時程獎勵逐年遞減，造成小基地危老案搶送件，但這對房屋結構安全或防災無有效幫助，為避免類似狀況再出現，會繼續以「規模獎勵」延續，修法也會檢討能否簡化程序。

由於危老容積時程獎勵將歸零，國民黨立委王鴻薇、民眾黨立委麥玉珍等立委質詢時問是否會延長時程獎勵、以及後續配套措施。麥玉珍表示，全台屋齡30年以上的老屋將近600萬戶，台灣又位於地震帶上，面臨隨時會襲來的天災，房子何時才能安全呢？且不該等到時程獎勵到期後才想辦法延長，接續政策為何？

吳欣修答詢，因時程獎勵是空白授權的容積獎勵，實施者不用付出其他代價就能獲得，過去常出現小基地房屋搶申請，但這對房屋結構安全或防災無有效幫助，因此提出規模獎勵，即為規模要至少60坪以上才能提出申請。吳欣修表示，未來會以規模獎勵延續時程獎勵。

至於危老案件能否加快審議速度，民進黨立委蘇巧慧質詢，各縣市都更案都在等縣市都委會審議，盼解決塞車狀況。吳欣修說，過去地方政府習慣線性審查，各委員會意見不一導致卡關，他也鼓勵地方併審，預計今年底前會提出作業指引，讓地方政府簡化程序。

民進黨立委張宏陸問，若只有一戶能否申請老宅延壽。吳欣修答詢，目前同意比例要100%，老宅延壽首要目標是改善老宅在公共區域的無障礙空間與安全性，一定需要整棟改造；若室內要修繕，主要也是補貼無障礙與安全性設施，若只有一戶申請，比較不符合希望公共區域安全的標準。

地方政府 民進黨 老宅

延伸閱讀

都更合建糾紛多 國土署允三個月彙整意見、年底提報告

客委會點名竹苗立委未替預算發聲 林思銘：想當側翼就下台

喊「守住新北山海關」 罷免廖先翔團體送3.6萬份二階連署書

罷團送5.4萬份連署 洪孟楷喊惡罷不是民主：絕對不同意

相關新聞

收美國州稅問卷別輕忽！資誠籲台企：延誤回覆恐招罰單

台灣企業在美國拓展業務時，若收到來自美國各州的「連結問卷」（Nexus Questionnaire），專家提醒，務必高度...

資遣費是「對失敗的豐厚獎勵」？學者：結束雇傭關係跟離婚差不多

對許多人來說，高層薪酬中最令人髮指又難以理解的是，為了打發經營不善的執行長所支付的遣散費，往往高達數百萬美元，亦即所謂的「黃金降落傘」。例如《華爾街日報》就曾報導，二○○七年，美林證券（Merrill Lynch）的執行長獲得了「超過一億六千萬美元」的「退休金」，還將這筆錢稱為「對失敗的豐厚獎勵」，因為美林證券在他的領導下，在抵押貸款的相關交易中損失了七十九億美元。

公司高層年薪千萬很誇張？學者：1個好決策就能為公司少花上億冤枉錢

公司高層的高薪，尤其是執行長優渥的薪酬，引起了大眾、媒體、政界的許多關注—遠比職業運動員、電影明星、媒體名人、其他高收入群體類似或更高的薪酬受到更多的關注。二○○六年，重要到足以列入標準普爾指數（S&P 500）的企業中，執行長的年薪中位數是八百三十萬美元。雖然那顯然是多數人收入的好幾倍，但高爾夫球好手魏聖美（Michelle Wie，一千兩百萬美元）、網球名將瑪麗亞.莎拉波娃（Maria Sharapova，兩千六百萬美元）、棒球明星艾力士.羅德里奎茲（Alex Rodriguez，三千四百萬美元）、籃球巨星柯比.布萊恩（Kobe Bryant，三千九百萬美元）、高爾夫名將老虎.伍茲（Tiger Woods，一億一千五百萬美元）的收入都遠遠超過那個數字。57 即使是年收入最高的執行長（年收入七千一百七十萬美元），58 也不及歐普拉（Oprah Winfrey）的三分之一。

危老「時程獎勵」確定歸零 國土署：改以規模獎勵延續

危老重建時程獎勵本月11日將歸零，立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳專案報告。國土署長吳欣修表示，過去因時程獎勵逐年遞減...

政院：投資美國將由龔明鑫帶隊 盼深化台美合作

2025年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」將於11日至14日登場，先前傳...

危老條例落日延後 劉世芳曝擬修法後續適用範圍、獎勵

全台老屋重建議題備受關注，外界關注危老條例恐落日。內政部長劉世芳今赴立法院內政委員會專題報告並備詢時表示，危老條例將於2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。