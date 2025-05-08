政院：投資美國將由龔明鑫帶隊 盼深化台美合作

2025年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」將於11日至14日登場，先前傳出此次將由行政院副院長鄭麗君代表我國出席，不過，行政院發言人李慧芝8日表示，由於鄭麗君談判工作繁忙，將改由行政院秘書長龔明鑫率團參與，盼深化台美產業及科技合作。

李慧芝表示，鄭麗君原本規劃要率團參加選擇美國投資高峰會，但現在正面臨台美關稅談判關頭，且鄭麗君率領的台灣政府關稅談判團隊在5月初已經就對等關稅等經貿議題，與美國進行實體磋商，雙方也同意近期會就各項議題持續磋商，現在正在積極推進後續談判工作當中。由於談判相關工作相當繁忙，因此今年高峰會將由龔明鑫率團參加，希望進一步深化台美產業及科技合作，拓展我國產業的全球布局。

至於談判進度，李慧芝表示，上周我國已與美國進行實質實體磋商，過程非常融洽，為後續談判奠定好的基礎。

此外，針對半導體課稅議題，李慧芝解釋，根據「美國貿易擴張法」第232條款所發起的半導體產業調查，近期已提出我方意見書，清楚表達我方主張，行政院亦於4月24日提出「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，盼立法院共同支持，作為產業及國家安全的後盾，以因應美方政策調整。