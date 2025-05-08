快訊

捷運站伸鹹豬手…波蘭癡漢3萬交保禁離台 被害女：別因對方是外國人而受委屈

查「禿鷹」雷厲風行 楊金龍：央行已在昨日出動專案金檢

柯文哲、陳佩琪眉目傳情 朱亞虎開庭證：沈慶京100%和柯談京華城

虛擬電廠如何壯大？勤業眾信提四策助台灣打造綠電韌性

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信日前參加「2025智慧城市展暨淨零城市展」的「台灣虛擬電廠發展趨勢與商機論壇」，邀請Deloitte澳洲國家電力、公用事業與再生能源顧問負責人Struan Buchanan擔任專題講者。業者提供
勤業眾信日前參加「2025智慧城市展暨淨零城市展」的「台灣虛擬電廠發展趨勢與商機論壇」，邀請Deloitte澳洲國家電力、公用事業與再生能源顧問負責人Struan Buchanan擔任專題講者。業者提供

為推動能源轉型、強化電網韌性，勤業眾信聯合會計師事務所日前出席「2025智慧城市展暨淨零城市展」中的「台灣虛擬電廠發展趨勢與商機論壇」，邀請Deloitte澳洲能源顧問負責人Struan Buchanan，深入剖析澳洲虛擬電廠的政策布局與實務發展。與會者包括國家科學技術委員會、能源署、台電、中油及多位產官學代表，共同探討台灣虛擬電廠的未來方向。

根據Buchanan分析，澳洲設定2030年再生能源占比達82%的目標，透過強化電網、發展太陽能與儲能設備，加速虛擬電廠規模化，四大關鍵措施促進虛擬電廠落地，包括自2027年起開放虛擬電廠參與電力批發市場、提供補助推動示範計畫、透過能源市場調度中心優化運作機制，以及運用監理沙盒進行政策實驗，建立創新與彈性的發展基礎。

勤業眾信電力產業負責人林孟衞表示，台灣的能源轉型藍圖中，分散式能源與智慧電網是重點方向，虛擬電廠能透過即時調度、預測與整合不同能源，有效提升電網穩定性與能源使用效率。

林孟衞提出四項建議協助台灣虛擬電廠產業發展，包括修法定義產業角色，推動《電業法》修法，明確虛擬電廠聚合商與產消者定位，讓更多表後能源參與市場交易；擴大示範、結合沙盒：透過示範計畫與動態法規評估機制，降低業者試行風險；補助實務創新與儲能設備：擴大補助用戶端儲能，鼓勵企業與住戶投入；引進國際經驗機制：設立具監管彈性的權責單位，平衡市場治理與創新發展。

林孟衞強調，虛擬電廠不只是能源創新，更是推動電力市場多元化、強化能源安全的關鍵解方。勤業眾信未來也將透過參與虛擬電廠工作小組，串聯國際專家資源，協助政府與產業打造更具韌性的電力體系，邁向淨零碳排目標。

太陽能 澳洲 電廠

延伸閱讀

澳豬腳檢出萊克多巴胺 何美鄉：各縣市自驗恐添不安

綠色行動力論壇／永豐銀董座曹為實：金融業扮減碳後盾

澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺 桃市加強稽查結果曝光

彰化衛生局：澳洲萊豬未流入 學校午餐用國產豬

相關新聞

CPI走升…連兩月踩紅線 房租類漲幅仍居高檔

行政院主計總處昨（7）日發布今年4月消費者物價指數（CPI）年增率為2.03%，漲幅雖較3月收斂，但仍是連續兩個月超過通...

匯價預測「星星之火可以燎原」 楊金龍：學到教訓

中央銀行總裁楊金龍今日指出，央行4月30日就已觀察到台幣升值力道加強，在4月8日美國總統川普祭出對等關稅之後，坊間就傳出...

危老條例落日延後 劉世芳曝擬修法後續適用範圍、獎勵

全台老屋重建議題備受關注，外界關注危老條例恐落日。內政部長劉世芳今赴立法院內政委員會專題報告並備詢時表示，危老條例將於2...

都更審查太冗長 國土署允年底前制定新指引加快進度

為解決都市更新案卡關審議、案件長年滯留問題，內政部吳欣修8日在立法院上允諾，年底前將提出簡化都更審查程序的操作指引，讓地...

立委提案設合建契約規則 內政部：不適合寫進都更條例

為防止都市更新過程中合建糾紛頻傳，立委牛煦庭為首提案要求修法，盼在《都市更新條例》中新增條文，授權中央主管機關明定「合建...

新台幣升值狂潮 你一定要知道的匯率真相及迷思

新台幣匯率目前雖然暫時回穩，但日前從5月5日起連兩個交易日飆升，讓新台幣一口氣升值接近2元，還是嚇壞大家，不少人瘋狂搶買美元或搶賣美元。關於匯率，有什麼是你必須知道的知識，以及必須破除的迷思？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。