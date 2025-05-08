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都更合建糾紛多 國土署允三個月彙整意見、年底提報告

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭質詢。胡順惠攝
國民黨立委牛煦庭質詢。胡順惠攝

國民黨立委牛煦庭8日在立法院質詢時指，都市更新實務中因資訊不對稱導致合建糾紛頻傳，不僅損及個案進度，甚至影響整體都更信任基礎，呼籲應修法導入定型化契約概念，強化地主保障。國土署署長吳欣修回應，私人間合建屬契約協議，難以強行入法，但承諾將於今年底前提出完整報告，彙整常見樣態與風險機制。

牛煦庭指出，許多地主在與建商簽署合建契約時並不清楚自身權益，例如《都市更新條例》第37條其實保障地主若分配權益變差可撤回同意書，卻仍有契約載明「撤回須賠償」，形成不對等條件，雖然目前台北市、新北市雖訂有「注意事項」，但強度不足，無法有效改善資訊落差及契約不公。

牛煦庭強調，現行合建制度缺乏統一規範，部分契約甚至禁止地主洽談其他建商、或排除地主分享額外容積獎勵，形同壟斷行為，應比照《消費者保護法》與《租賃住宅條例》建立契約範本或原則，讓雙方協議有公平依據。

吳欣修回應，合建樣態多元、內容複雜，若硬性入法，反而限制地主與建商談判彈性，也可能不利現行執行中的契約，資訊不對稱確實存在，尤其在地主端，因此國土署將於3個月內與地方召開會議、彙整意見，並在年底前完成一份系統性報告，檢討各地實務執行情況與契約風險樣態。

內政部部長劉世芳補充，國土署應通盤檢討中央與地方在都更與合建的權責配置，並探討是否將契約指引納入《都市更新條例》第14條之一，也應同步盡速整合地方經驗、召開公聽會，形成制度改革共識。

牛煦庭強調，資訊透明與制度保障是推進都市更新的根本，修法應正視地主弱勢處境，勿讓不公平契約繼續橫行。

建商 都市更新 都更

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