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危老條例落日延後 劉世芳曝擬修法後續適用範圍、獎勵

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
劉世芳今赴內政委員會針對「都市更新與危老重建之執行成效及未來展望」專題報告。記者張曼蘋／攝影
劉世芳今赴內政委員會針對「都市更新與危老重建之執行成效及未來展望」專題報告。記者張曼蘋／攝影

全台老屋重建議題備受關注，外界關注危老條例恐落日。內政部長劉世芳今赴立法院內政委員會專題報告並備詢時表示，危老條例將於2027年5月31日屆期，內政部初步規畫危老條例後續適用範圍、容積獎勵機制與項目及配套獎勵措施等修法方向，將於修正草案內容完備後，報送立院審查。

劉世芳今赴內政委員會針對「都市更新與危老重建之執行成效及未來展望」專題報告，指出截至今年3月底，全國累計核定的都市更新案件計1222件，每年執行成效穩健成長中；公辦都更招商成功案明顯成長，2018年成立國家住都中心前，全國招商成功案件計26案，投資金額為1466億元，而成立後，全國招商成功案件計63件，投資金額計4538億元，其中國家住都中心招商成功案件計14件，投資金額計898億元，今年預計公開評選案件計6案，預估投資金額230.1億元。

針對危老重建部分，劉世芳表示，2020年5月6日因應危老條例3年時程獎勵屆期，修正第3條、第6條、第8條，延長時程獎勵至今年5月11日，並新增規模獎勵；2023年12月6日為利公有土地參與重建，新增第5條之1，明定公有土地及建築物原則參與重建；今年3月4日修正都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法第2條及第12條之1，擴大原建築容積認定範圍。

劉世芳說，自2019年至今，每年編列7000餘萬元補助民眾辦理建築物耐震能力評估、編列3000萬元補助擬訂重建計畫、編列2000萬元補助各地方政府成立專業輔導團隊，提供法令諮詢、協助民眾提案及培訓危老重建人才等服務，迄今已培訓危老人才2.3萬人次及協助538件危老重建計畫提案申請。

劉世芳表示，為因應社會環境變遷，將透過檢討都市更新相關法令及都市更新推動機制、補助地方政府執行都市更新相關經費，提供支持民眾參與都市更新機制；每年舉辦全國巡迴都更危老教育講習，增進民眾及都市更新相關專業者之都市更新知能及智識；持續補助大專院校開設都市更新學分學程、鑑別度的職能評量，盼從校園、業界提升都更專業人才的質與量。

劉世芳說，關於危老條例2027年5月31日將屆期，內政部初步規畫危老條例後續適用範圍、容積獎勵機制與項目及配套獎勵措施等修法方向，研議過程中將持續與外界交流意見，將於修正草案內容完備後，依法制作業程序報送立法院審查。

劉世芳 都市更新

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