都更審查太冗長 國土署允年底前制定新指引加快進度

為解決都市更新案卡關審議、案件長年滯留問題，內政部吳欣修8日在立法院上允諾，年底前將提出簡化都更審查程序的操作指引，讓地方有所依循，目標整合三至四個委員會意見「一次提出、一次修正」，大幅縮短審議時間，加快民間推案腳步。

立法院內政委員會8日邀請內政部部長、國家住宅及都市更新中心董事長就「都市更新與危老重建之執行成效及未來展望」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧質詢時指，都市更新條例自1998年施行以來，各縣市推動意願已提升，但許多案量仍停留在地方都委會審議階段，核定與等待案件數嚴重失衡，顯見行政能量不足，中央應提出具體辦法，提升地方審議量能。

吳欣修指出，現行都更案審查常因涉及交評、環評等不同單位，各自審查、反覆退件，導致整體效率不彰，未來將透過簡化程序、明確指引，讓地方政府在審查階段能「併案審、同步審」，避免線性審查造成卡關，目前已啟動相關制度檢討，年底前將公布新的作業流程與審議注意事項，協助地方政府同步處理多項技術審查，加速案子過關。

除了簡化審查流程，會中也關注到內政部預計啟動的「老宅延壽計畫」。國民黨立委張智倫質疑，補助比例從原本100%降為50%，是否會降低民眾申請意願。吳欣修說明，此次計畫將納入特別預算，補助項目更多元，除公共設施外，也涵蓋室內修繕與節能改善，實際補助比例與項目將依實務需求細部規劃。

民進黨立委張宏陸則關注申請方式，詢問是否允許單戶提出。吳欣修表示，計畫設計原則是以整棟安全為核心，過去一樓反對最大，也將導入顧問團作法，整合大家經驗，未來也看是否能修正同意比率。

另針對協議合建機制是否應法制化，吳欣修回應，因屬私契約、變動性高，若強制入法反而容易造成後續執行困難，目前將以彙整案例、研擬標準樣態作為政策輔助方向。