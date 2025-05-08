美元走弱期間 台股受惠資金流入多呈上漲格局

近日台股走勢震盪起伏，除了新台幣匯價走勢影響之外，美股結束連續九日上漲並轉趨整理也是原因之一。不過，過去經驗顯示，若當年度美元走弱時，台股受惠於資金流入，反而有不錯表現。雖然美國關稅前景仍未底定，短期內股市仍較為波動，但今年企業獲利可望持續成長下，可留意價值面創造的投資機會，主動式投資能夠因應市況靈活調整，更適合今年波動度較大的投資環境，近日甫上市的台股主動式ETF或是台股共同基金都是極佳的選擇。

根據統計，當美元指數偏弱年度，台股大多以上漲作收，自2000年以來統計，當美元指數當年度下挫或由盛轉衰時，例如2002-2004、2006-2007、2009、2012、2017、2020與2023年期間，美元指數平均下挫5.4%，同年間加權指數平均上漲18.7%、正報酬機率達90%。這顯示當美元走弱時，台股在資金可望流入的情況下，反而有機會出現不錯的表現。

野村臺灣智慧優選主動式ETF （00980A）基金經理人游景德表示，美元偏弱時往往造成資金外溢至基本面較佳的非美貨幣資產、進而帶動相關標的表現，美元走弱時往往能帶動外資匯入或買進，因此台股的平均表現不俗且勝率高。儘管台股企業不少以外銷為主，匯率變動可能帶來短期公司營運與股價的波動，然不少公司若採取即時且適宜的匯率避險措施，可望降低相關匯市波動影響，最終市場焦點仍將回歸公司基本面與產業競爭力；而美元走弱對於內需型公司營運將帶來挹注，這也帶來相關個股的投資機會。

進一步來看，台股自4月大幅回檔以來，評價面已進入合理區間。根據彭博預估，台股本益比已降至約14倍的水準，低於近五年平均值（15.95），評價進入合理區間，基於2025全年台股EPS應能維持正成長，台股的長線投資價值已浮現。雖然未來仍需觀察關稅談判結果與談判時間長度，以及對於經濟成長的影響，但AI成長趨勢不變，美國各大CSP業者投入AI的意志堅定，即便關稅帶來不確定性，但科技巨頭投資AI步伐並未停止，長期而言台股仍將因AI發展而受惠。