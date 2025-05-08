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川普關稅催化美元疲弱走勢 為新興市場主權債添動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年第1季主要債市表現。(資料來源：Bloomberg，統計至2025/4/30)
2025年第1季主要債市表現。(資料來源：Bloomberg，統計至2025/4/30)

2025年以來全球固定收益市場歷經顯著轉變，2025年第1季全球主要固定收益資產表現上漲：全球綜合債2.92%、全球非投資等級債1.17%、美國投資等級債0.94%、美國非投資等級債0.64%、新興市場美元主權債2.24%；然而隨著4月2日美國總統川普政府宣布一系列新的關稅措施，各類固定收益資產表現出現顯著分歧，投資人偏好的主要信用債中，全球非投資等級債、美國非投資等級債在4月後表現開始落後，相對而言，新興市場主權債則表現相對具韌性。

除了債市表現分歧，匯市也出現顯著變化：美國宣布對等關稅以來進一步催化美元疲弱走勢，衡量美元兌一系列貨幣強弱的DXY美元指數今年以來下跌8.31%，若是從今年1月高點到4月低點最大跌幅甚至高達10.60%，美國關稅的實施、美國例外論觀點轉變及德國帶動歐洲各國財政鬆綁等都是誘發美元相對疲弱的原因。然而國泰投顧認為，今年以來DXY美元指數走勢，正在為廣泛固定收益資產中的新興債增添動能。

根據過往資料分析，美元走強多數情況對新興市場資產往往不利，因為它對國際資金流入新興市場構成阻力，相反地，每當美元走弱，大多為新興市場國家帶來正面積極催化力，尤其許多新興市場國家以本幣償還美元債務的成本下降、財政壓力減輕、信用風險下降，進而帶動新興債表現。國泰投顧進一步分析指出，2000年以來各歷年來看，DXY美元指數在25個年度中，共有10個年度為負報酬，而在這些DXY美元指數疲弱的年度，新興債均遞交出正報酬表現，平均而言，更有機會遞交兩位數報酬潛力表現。

摩根士丹利新興市場債券基金專注於新興市場美元主權債，投資團隊關注國家變化，多樣性布局具轉機題材抑或被市場錯誤定價的新興市場國家。最大布局區域為拉丁美洲國家，包含墨西哥、巴西、蘇里南等面對今年總體經濟變化、美國關稅政策多變，基金投資團隊致力於全面尋找有機會在環境受惠下的新興市場國家主權債布局，投資人可以透過此基金捕捉新興債的「資本利得」與「債息」機會。

新興市場 美國

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