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立委提案設合建契約規則 內政部：不適合寫進都更條例

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者曾原信／攝影
內政部長劉世芳。記者曾原信／攝影

為防止都市更新過程中合建糾紛頻傳，立委牛煦庭為首提案要求修法，盼在《都市更新條例》中新增條文，授權中央主管機關明定「合建契約應寫與不得寫的內容」，強化地主保障、加快重建進度。不過內政部8日在書面回應指，合建屬民間私法行為，與都更條例的公法性質不同，不宜納入條文規範。

牛煦庭、麥玉珍、廖偉翔、黃建賓等17人提案指出，許多都市更新案並非透過權利變換，而是由地主與建商協議合建，但因契約內容缺乏原則性規範、資訊又不對等，導致民眾在面對建商時處於弱勢，不僅容易產生誤解、爭議，更可能拖延重建時程。

提案建議，應明定契約中應約定的事項，包括雙方主要權利義務、違約後果、終止條款等；不得約定的則包含免除一方責任、加重一方義務及顯失公平條款等，違反者應視為無效，保障當事人權益。

不過，內政部在立法院報告中回應，都市更新條例是用來處理公共事務，屬行政法性質，主要在建立正當程序與公共利益導向的再開發制度，而合建契約則屬私人之間的合意安排，性質類似《消保法》或《租賃條例》，不宜納入以行政程序為主體的都市更新條例之中。

內政部也指出，實務上合建契約形式多元，包含承攬、互易、合夥等，且不僅適用於都更，許多一般建案也會採用此方式，因此難以透過立法訂出通案規定，若有糾紛，仍應由司法途徑解決。

內政部說，理解提案目的在於保障民眾權益，但建議應先進一步蒐集實務案例、分析爭議樣態，再評估是否有立法的必要性。

內政部 都市更新 都更

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