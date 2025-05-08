新台幣強升成亞洲最猛 法人：分散風險、多元配置為上策

近期新台幣兌美元匯率強勢升值，一度突破30元大關，成為亞洲升幅最大的貨幣，市場甚至傳出「新台幣升至13.3」的極端預測，引發高度關注。「鉅亨買基金」認為，關於這極端預期，缺乏現實基礎，但因美元走弱核心目的是為減少財政赤字與貿易赤字所採取的長期策略。建議投資應多元配置、分散風險，以在變動的匯率環境下維持資產的穩健成長。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭提醒投資人，應重新檢視資產配置策略。若擔心台幣升值風險，可考慮配置以新台幣計價的台股基金，以降低匯率波動衝擊；若看好海外市場，但又擔心美元貶值的影響，建議選擇「台幣避險級別」的海外基金；若擔心美元持續走弱，則應把握其他貨幣潛在升值的投資機會。歐元與日圓未來極可能因美國政策壓力而升值，投資人可考慮配置以歐元計價的歐洲基金或日圓計價的日本基金，兼具貨幣與區域的多元分散效果。

「鉅亨買基金」解釋，自川普時代以來，美國為解決「財政赤字」與「貿易赤字」問題，採取包括提高關稅與推動美元貶值在內的多元策略。「海湖莊園協議」被視為此策略的延伸，美國可能向貿易夥伴提出兩種選項：一是接受30%高額關稅；二是選擇較低關稅搭配本國貨幣升值的「折衷方案」，例如承擔10%關稅，並讓本幣升值20%。

這種「選邊站」機制，讓各國需在出口競爭力與貿易互惠間作出取捨。鉅亨買基金認為，高關稅只有壞處無好處，貿易夥伴選擇第二種方案的可能性較高。近期印度、日本及南韓等亞洲國家的貨幣升值趨勢，也反映出各國積極展現與美國談判的誠意。

羅瑤庭進一步說明，目前美國正同時實施「緊縮財政」、「寬鬆貨幣」與「推動弱勢美元」三大政策，目的在於重振美國經濟並縮減雙赤字。這一長期戰略意味美元走弱恐非短期現象，全球貨幣與貿易格局正面臨重構。

「鉅亨買基金」建議投資人應秉持「分散風險、多元配置」原則，調整資金布局，無論是台股基金、「台幣避險級別」的海外基金、歐元計價的歐洲基金或日圓計價的日本基金，都可以利用鉅亨買基金平台零手續費、零信託保管費的優勢，把握投資契機，並善用兼具定期定額及低檔自動加碼的「超底王」進行布局，分散進場成本的同時，也把握急跌加碼時機。