無懼關稅 法人看好元太等 ESL 供應鏈受惠

美國電子標籤（ESL）雖在4月未獲列入美國公告的電子產品豁免清單，但在國際大廠Vusion

Group公布最新的營運指引中，釋放市場需求並未鬆動等訊號下，市場看好元太（8069）、

振曜等供應鏈今年營運後市。

國泰證期顧問處協理蔡明翰、台新投顧協理范婉瑜指出，觀察4月底國際ESL大廠Vusion

Group與Pricer接連公告第1季營運概況，受到淡季影響，兩者營收皆呈現季減，但北美地區

營收皆維持增長。

訂單方面，Vusion Group受惠Walmart需求帶動，新增訂單持續創高，並且預期訂單動能將

能延續至今年底，憑藉強勁的訂單需求，加上關稅衝擊下已簽約客戶皆未出現訂單鬆動狀況

，維持全年營收增長40%展望。

關稅方面，ESL並未納入美國公告的電子產品豁免清單，目前已簽約客戶訂單仍保持韌性。

蔡明翰認為，紙質標籤轉換為電子標籤具有優化店面營運管理的效益，使得北美地區零售業

者受到關稅直接衝擊下，對於ESL換裝需求仍保持韌性，歐洲等ESL滲透率較高的區域則開始

出現需求鬆動，北美的換裝需求仍為目前全球ESL主要的成長驅動力。

另外，從Vusion Group展望今年營收14億歐元來看，扣除非ESL以及軟體的部分，預期ESL

硬體貢獻營收11億歐元，以Walmart 2,300間店面換裝價值10億歐元合約類比，推測Vusion

Group今年ESL出貨量可達2.5億至3億片，全年ESL終端需求無虞，維持今年元太上游ESL 出

貨量3.5億片預期，年增幅度逾六成，加上逐步開出的大尺寸產品線，全新的產品應用開創

新的市場，帶動額外的營收動能，預期今、明年營運仍維持成長趨勢。

振曜方面，Kobo訂單能見度延續至今年第3季，且Kobo北美市占率僅低個位數，受關稅直接

衝擊有限，加上配合今年上游元太的原料開始供貨，預期將開始出貨大尺寸產品模組，帶動

營運持續走高。