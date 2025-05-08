4月CPI年增2.03％ 通膨續破警戒線

行政院主計總處昨天發布四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之二點○三，漲幅雖較三月收斂，但仍是連續兩個月超過通膨警戒線，尤其外食費、房租類漲幅仍位居高檔，其中外食費飆漲百分之三點四八，是近十三個月新高，不僅漲幅持續擴大，且連續六個月高於百分之三，主計總處表示，後續走勢須密切觀察。

近日台幣匯率升值，主計總處表示，有助降低國內物價壓力，但仍須經過一段時間傳遞，效果才會慢慢顯現。

針對五月通膨走勢，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說，應會低於百分之二，主因受美國貿易政策影響，市場普遍擔心全球需求走緩。目前國內物價仍屬平穩，核心物價也連續十三個月低於百分之二。

四月ＣＰＩ年增率仍超過百分之二通膨警戒線，主計總處分析原因指出，四月食物類上漲百分之四點三四，主因水果供應量較少，價格漲幅百分之廿五點二六，肉類、外食費及麵包、蛋糕等其他穀類製品漲幅仍大。其中外食費漲百分之三點四八，對於外食族，對於物價漲幅感受仍深。

另外，同樣感受較深的還有房租，四月仍上漲百分之二點四，漲勢雖未再擴大，但仍續居高檔。

此外，四月物價調查結果首度反映川普關稅震盪，曹志弘說，市場可能因為擔心美國關稅政策影響全球需求，國際農工原物料四月價格幾乎都較三月低，以美元計價的進口物價已連卅個月走跌，四月進口物價年減百分之二點九四，由於四月台幣匯率貶值幅度縮小，以台幣計價的進口物價跌幅也較小，年減百分之二點一三。