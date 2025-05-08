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外食變貴 衝13個月高點

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

行政院主計總處昨（7）日統計，4月外食費飆漲3.48％，是近13個月新高，不僅漲幅持續擴大，且已連續六個月高於3％。主計總處表示，後續走勢須密切觀察。

主計總處昨日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率2.03％，仍超過2％通膨警戒線。

分析原因，4月食物類漲4.34％，主因水果供應量較少，價格上漲25.26%，肉類、外食費及麵包、蛋糕等其他穀類製品漲幅仍大。其中外食費漲3.48％，對於外食族而言，對於物價漲幅感受仍深。

另外，同樣感受較深的還有房租，4月仍上漲2.4%，漲勢雖未再擴大，但仍續居高檔。

觀察歷次統計，2024年租金指數年增率達2.45%，寫28年新高，今年1月指數更飆上107.8，房租漲勢並未隨房價鬆動而趨緩。

外食族 指數

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