CPI走升…連兩月踩紅線 房租類漲幅仍居高檔

行政院主計總處昨（7）日發布今年4月消費者物價指數（CPI）年增率為2.03%，漲幅雖較3月收斂，但仍是連續兩個月超過通膨警戒線，尤其外食費、房租類漲幅仍位居高檔。

近日新台幣匯率升值，主計總處表示，有助降低國內物價壓力，但仍須經過一段時間傳遞，效果才會慢慢顯現。

關於5月通膨率，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘認為，應會低於2%，主因受到美國貿易政策影響，市場普遍擔心全球需求走緩。目前國內物價仍屬平穩，核心物價也連續13個月低於2%。

近一年CPI年增率

4月物價調查結果首度反映川普關稅震盪，曹志弘表示，市場可能因為擔心美國政府關稅政策影響全球需求，國際農工原物料4月價格幾乎都較3月低，以美元計價的進口物價已連30個月走跌，4月進口物價年減2.94%，以新台幣計價的進口物價跌幅也較小，年減2.13%。

曹志弘還提到，4月通膨率回落，但仍需注意的是，368個查價項目群中扣除六項4月非屬產季水果，共有258項上漲，超過七成，使民眾對物價上漲感受依舊有感。

今年1至4月平均CPI較上年同期漲2.15％，其中商品類漲2.24％，服務類漲2.09％；若扣除蔬菜水果，漲1.59％；核心CPI漲1.64％。

至於5月新台幣匯率大幅升值，對物價有何影響？曹志弘指出，雖會降低進口物價，但仍得經過一段期間才會傳導到消費者物價，新台幣升值的確有助國內物價穩定，降低物價壓力，至於多久才會顯現出效果？主計總處過去沒有研究，這次也沒有特別評估。

整體來看，4月水果價格仍續處高檔，漲幅仍大，肉類、外食費及其他穀類製品（像是麵包、蛋糕等）等食物類價格也是上漲， 加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用也都調升；不過蛋類、油料費及通訊費等價格則呈現下跌，抵銷部分漲幅。

至於行政院穩定物價小組關注的重要民生物資CPI年增率4月漲0.87%，是近13個月以來新高，其中豬肉漲5.36%，為13個月以來最高；雞肉漲3.13%，則是近14個月新高；麵包漲4.24%，更是19個月以來最高。