台化董座洪福源：川普關稅政策搖擺不定 市場幾乎劃暫停

台化（1326）董事長洪福源7日表示，公司4月合併營收，在川普對等關稅啟動下，一如預期不理想，是近年的低點。川普的關稅政策搖擺不定，讓市場無所適從，幾乎劃下暫停。

不過，洪福源仍認為，台化5月份合併營收將和4月份相當，售量會增加，但售價下滑影響營收，6月份合併營收會更提升，主要是大型石化廠如芳香烴一廠、苯乙烯三廠及寧波PTA-6定檢結束。

川普對等關稅也得使亞洲諸國難受，大陸製造業4月份PMI回修到榮枯線下49.0，美國也同樣受傷，PMI下跌0.3到48.7，第1季GDP負值0.3，另外大陸新出口訂單指數44.7是2022年12月以來新低。

洪福源表示，台化4月份下游產品銷售量是近期新低，塑膠產品台灣合計7.2萬噸、大陸5.3萬噸，開動率約在六成上下，5月份可能好一點，但預估也有限。至於纖維及紡織銷售量雖然與3月份差不多，但是旺季徹底被沒收，只有福懋公司轉移品牌廠商不足的量到其他廠商，產銷有成長表現還不錯。

此外，市場窒息使得石化產品的加工差也來到低點，芳香烴價格受傷較大，對二甲苯與原料輕油價差，2024年平均每噸284美元，今年4月已降到185美元，純苯與輕油價差去年平均每噸338美元，今年4月僅剩184美元，這個價差將迫使世界各芳香烴廠家減產保價。

台化已經儘量減少芳香烴原料輕油入料，預估5月份加工差將逐步回升。其他下游產品，雖然成品價格也下滑，但原料價也同步下跌，台化經營壓力不會那麼大。