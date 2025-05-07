經濟部推50條法人AI試製線 助中小企業升級培育AI人才

經濟部產業技術司與中小及中企署今天宣布，為協助中小企業創新升級以因應關稅變局，結合工研院、金屬中心、紡織所等法人機構，開放50條先進AI試製線，並與學校合作，協助企業進行新產品設計、試製與品檢，並與中企署合作培育可在開發、生產線使用AI的實作人才，目前每條試製線每年有500人的培訓量，每年培訓2.5萬人次，歡迎有需求的中小企業多加利用。

產業技術司司長郭肇中指出，自去年5月推動AI人才培育以來，已訓練近7萬AI人才。台灣企業在面對國際不確定的變局下，惟有提升價值及降低成本才能確保本身競爭力，這次開發50條AI試製線，將導入各領域最新AI智慧機台，並將技術模組帶回公司，加速AI導入與應用。

經濟部中小及新創企業署署長李冠志表示，中小企業的應變能力與數位轉型的速度與彈性至關重要。經濟部推動產業AI化政策，特別鎖定如工具機、水五金、金屬製品、紡織、塑橡膠及食品等深受影響且具外銷實力的重點產業，更強調實務習作與應用。

首波課程涵蓋紡織、塑膠、金屬加工、食品、車輛組件等領域，首場紡研所「AI數位布料實作訓練班」已於今日開課，紡織產業是我國重要的出口產業，尤其以美國為主要市場，近年面臨關稅波動與全球客製化、快時尚的趨勢，迫切需要發展數位布料設計與生產模擬能力。