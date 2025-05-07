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落實彈性育嬰假？ 勞動部：盤點勞資需求再設計

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
育嬰假示意圖。聯合報系資料照
育嬰假示意圖。聯合報系資料照

托育及就業政策催生聯盟7日舉行記者會，會中提及2024年腸病毒導致停課情況嚴重，影響許多媽媽的權益，呼籲行政院與勞動部落實總統賴清德「彈性育嬰假」政見。勞動部晚間回應，將透過試辦盤點各界意見，將相關措施更彈性放寬，兼顧企業排班的挑戰，重新思考方案設計。

托育及就業政策催生聯盟表示，2024年六都托嬰中心因腸病毒停課情形嚴重，即使台北市、高雄市2025年起，放寬腸病毒停課規定可能讓未來停課數降低，但依據最新公告的托嬰中心定型化契約，日後兒童健康不佳時，托嬰中心有權要求家長接回照顧。希望政府加強配套措施，落實彈性育嬰假，並至少「以日為單位」以應對突發停課。

勞動部回應，為了協助受僱者兼顧職場與家庭照顧，《性別平等工作法》有育嬰留職薪、家庭照顧假、減少或調整工作時間等各項措施，受僱者依法提出申請，雇主不得拒絕。

勞動部透過彈性育嬰留職停薪試辦，並蒐集相關企業、團體的回饋與建議，進一步釐清受僱者在家庭照顧上，有包括「保母臨時有事」、「腸病毒停托課」等臨時照顧需求。勞動部觀察到，將相關措施更彈性放寬，可以更有效幫助有需要的勞工，也可以促進男性更多的分擔參與。

勞動部表示，各界意見都在盤點中，也有收到很多年輕爸媽來反映，希望育嬰留停可以再更加彈性。勞動部目前正在積極規劃讓年輕爸媽能夠更好用、更彈性的方向，以及考量兼顧企業排班的挑戰，在重新思考方案的設計。

勞動部強調，在推動過程中，也會持續積極與利害相關人溝通和蒐集意見，尋求社會相互包容，循序推進，以建構更友善的勞工職場環境。

停課 勞動部 腸病毒

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