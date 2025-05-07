快訊

粉紅超跑路線接連跳脫預測 彰化埤頭合興宮今也被放鴿子

離婚2年…46歲電視台監製前夫驟逝 八點檔女星最後一刻陪上救護車

外資4天買超926億元！反一ETF 3天敲進9.2萬張 績優黑馬竄出

國發基金轉型為主權基金？ 國發會專題報告出爐

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

關於國發基金轉型為主權基金國發會表示，須符合「產業創新條例」設立宗旨與資金用途。另國發基金資金來源，依「產業創新條例」規定，除國庫撥款外，其作業賸餘得循預算程序撥充基金。國發基金人員的晉用及薪資亦需符合「公務人員任用法」、「中央政府機關總員額法」等規定。倘由國發基金轉型，還涉及相關法規的修正。

國發會將於8日赴立法院財委會進行「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」專題報告，書面資料7日提前出爐。

國發會強調，主權基金收益波動較大，宜先凝聚社會共識。以新加坡政府投資公司（GIC）與韓國政府投資公司（KIC）為例，均不受國會監督。惟主權基金追求報酬的極大化，經常進行高風險、高報酬決策，如投資操作虧損，恐難符合我國國情，故仍待審慎評估管理及監督等公開透明機制，並先凝聚社會共識。

此外，國發會還提到，設立主權基金尚需考量確認設立目的、資金規模及來源、建立專業管理機制、制定合適專法等四大重要課題。

國發會指出，各國主權基金依其經濟、社會及政策需求，大致可分為財務型及策略型二大類型投資。我國主權基金的設立亦應綜合考量主客觀經濟情勢、財政情勢、社會及產業政策需求，明確界定設立目的及投資類型。至於國際主權基金的資金來源包括天然資源收入、財政盈餘及外匯儲備等。我國主權基金之成立，為確保資金穩定，應具體規範資金規模及財源，兼顧財政紀律與穩健營運。

國發會並表示，主權基金需仰賴專業管理以確保投資效益。我國若要推動主權基金，需引進國際金融專業人才，籌組獨立專業管理機構，建構完善的治理及監理架構、公開透明機制，確保營運符合政策目標。目前設立主權基金之國家，如韓國、挪威、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭等，多以專法規範主權財富基金的設立及運作。

國發會強調，我國主權基金的設立，應制定專法，設立專責管理機構，明訂主權基金的設立目的、資金來源、完善治理及監理架構，以確保主權基金營運公開透明，並符合政策目標。

國發會指出，根據「聖地牙哥原則」（Santiago Principles），主權基金是指政府為實現總體經濟特殊目的而設立並持有的投資基金，採取多元投資策略，包括投資國內外金融資產與實體資產，以達成長期財務目標。國際貨幣基金（IMF）指出，主權基金的資金來源包括能源收入（如原油、天然氣）、財政盈餘、外匯儲備、民營化收入或外來援助等。政府透過主權基金進行長期資產管理與財富儲備，支持國內外策略性產業投資、經濟多元化及危機應對等政策目標，促進國家經濟穩健發展。

另，根據「主權財富基金研究所」（The Sovereign Wealth Fund Institute，SWFI）統計，截至2024年底，全球約有90個國家成立逾180檔主權基金。全球最大主權基金為挪威政府退休全球基金，規模達1.7兆美元；中國投資有限責任公司，規模1.3兆美元次之；新加坡政府投資公司（GIC），規模逾8,000億美元，排名全球第七。

主權基金 國發會

延伸閱讀

主權基金投資和外匯存底操作有何不同？ 央行全說了

是否設主權基金 財部：應凝聚共識、考量成立必要性

設立國家主權基金 央行總裁楊金龍有五大主張

中東主權基金 布局51檔A股

相關新聞

落實彈性育嬰假？ 勞動部：盤點勞資需求再設計

托育及就業政策催生聯盟7日舉行記者會，會中提及2024年腸病毒導致停課情況嚴重，影響許多媽媽的權益，呼籲行政院與勞動部落...

台灣要成立主權基金了？ 主計總處：應先做「二件事」

針對成立國家主權基金，主計總處指出，我國成立國家主權基金應取得共識並訂定專法。

4月CPI年增2.03% 外食費3.48%創13個月最大漲幅

主計總處今天公布4月消費者物價指數（CPI）年增2.03%，漲幅較3月收斂，且扣除蔬果、能源後的核心CPI年增1.66%...

主權基金投資和外匯存底操作有何不同？ 央行全說了

中央銀行強調，主權基金的投資目的、操作原則及投資標的均與外匯存底不同，他國多以專法或依公司法規範主權基金管理機構之設立及...

是否設主權基金 財部：應凝聚共識、考量成立必要性

根據財政部送交立法院財委會的報告指出，台灣若要成立國家主權基金，涉及設立目的、制定專法、監督管理機制、資金來源、主管機關...

首度反應川普關稅震盪？4月通膨率2.03% 超過警戒線

行政院主計總處7日發布2025年4月消費者物價指數（CPI）年增率為2.03%，由於水果價格續處高檔，漲幅仍大，肉類、外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。