國發基金轉型為主權基金？ 國發會專題報告出爐

關於國發基金轉型為主權基金，國發會表示，須符合「產業創新條例」設立宗旨與資金用途。另國發基金資金來源，依「產業創新條例」規定，除國庫撥款外，其作業賸餘得循預算程序撥充基金。國發基金人員的晉用及薪資亦需符合「公務人員任用法」、「中央政府機關總員額法」等規定。倘由國發基金轉型，還涉及相關法規的修正。

國發會將於8日赴立法院財委會進行「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」專題報告，書面資料7日提前出爐。

國發會強調，主權基金收益波動較大，宜先凝聚社會共識。以新加坡政府投資公司（GIC）與韓國政府投資公司（KIC）為例，均不受國會監督。惟主權基金追求報酬的極大化，經常進行高風險、高報酬決策，如投資操作虧損，恐難符合我國國情，故仍待審慎評估管理及監督等公開透明機制，並先凝聚社會共識。

此外，國發會還提到，設立主權基金尚需考量確認設立目的、資金規模及來源、建立專業管理機制、制定合適專法等四大重要課題。

國發會指出，各國主權基金依其經濟、社會及政策需求，大致可分為財務型及策略型二大類型投資。我國主權基金的設立亦應綜合考量主客觀經濟情勢、財政情勢、社會及產業政策需求，明確界定設立目的及投資類型。至於國際主權基金的資金來源包括天然資源收入、財政盈餘及外匯儲備等。我國主權基金之成立，為確保資金穩定，應具體規範資金規模及財源，兼顧財政紀律與穩健營運。

國發會並表示，主權基金需仰賴專業管理以確保投資效益。我國若要推動主權基金，需引進國際金融專業人才，籌組獨立專業管理機構，建構完善的治理及監理架構、公開透明機制，確保營運符合政策目標。目前設立主權基金之國家，如韓國、挪威、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭等，多以專法規範主權財富基金的設立及運作。

國發會強調，我國主權基金的設立，應制定專法，設立專責管理機構，明訂主權基金的設立目的、資金來源、完善治理及監理架構，以確保主權基金營運公開透明，並符合政策目標。

國發會指出，根據「聖地牙哥原則」（Santiago Principles），主權基金是指政府為實現總體經濟特殊目的而設立並持有的投資基金，採取多元投資策略，包括投資國內外金融資產與實體資產，以達成長期財務目標。國際貨幣基金（IMF）指出，主權基金的資金來源包括能源收入（如原油、天然氣）、財政盈餘、外匯儲備、民營化收入或外來援助等。政府透過主權基金進行長期資產管理與財富儲備，支持國內外策略性產業投資、經濟多元化及危機應對等政策目標，促進國家經濟穩健發展。

另，根據「主權財富基金研究所」（The Sovereign Wealth Fund Institute，SWFI）統計，截至2024年底，全球約有90個國家成立逾180檔主權基金。全球最大主權基金為挪威政府退休全球基金，規模達1.7兆美元；中國投資有限責任公司，規模1.3兆美元次之；新加坡政府投資公司（GIC），規模逾8,000億美元，排名全球第七。