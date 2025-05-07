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川普2.0…吳東亮：台灣無須妄自菲薄 跑贏競爭對手就好

中央社／ 台北7日電

川普2.0帶來極大不確定性，除了金融市場劇烈震盪，實體經濟也面臨衝擊。不過，台新金董事長吳東亮認為，台灣經濟基本面佳，不需要妄自菲薄，政府已經與美國展開談判，儘管談到0關稅的機率不高，但不須過於憂心，「只要跑得比同伴快就可以」。

美國總統川普上任後，對各國發起關稅戰，藉由高關稅促使外商企業到美國投資，即使目前暫緩90天對等關稅實施，但已引發全球政經局勢動盪。

台新金董事長兼任工商協進會理事長的吳東亮接受中央社專訪指出，前副總統蕭萬長時任經濟部國貿局長，時常率領採購團赴美，也就是說，「現在的情況其實跟過去一樣」，川普上任提出的加大投資、採購美國，這些事情都已不是第1次了。

吳東亮因工商協進會理事長身分，擔任外貿協會董事，他直言，最近看到貿協董事長黃志芳很努力推動台灣產業拓展海外市場，貿協積極落實經濟部長郭智輝所提的「境外關內」政策，已在日本福岡與美國德州成立台灣貿易投資中心。

他說，大型企業如台積電、鴻海等，要做跨國布局，相對中小企業是容易達成，貿協與經濟部願意牽線搭建平台，他十分肯定貿協與經濟部的做法。

面對川普2.0變局，台美關稅談判持續進行，吳東亮以「熊來了」比喻，好比一行人爬山時遇到熊，不需要跑最快才能脫離險境，只要跑得比同伴快就可以，換言之，台灣與美國談判不太可能零稅率，關鍵是跑贏對手，拿到具有競爭力的條件。

外界也擔憂川普2.0讓企業經營出現庫存累積、物流斷鏈與資金流問題，但吳東亮觀察，這個現象目前都還沒發生，反而看到今年第1季的出口拉貨潮。

至於企業界可以怎麼因應，吳東亮再次以「摸著石頭過河」形容，表示企業界仍須謹慎小心，一步一步來。

吳東亮 川普 美國

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