吳東亮籲商品外匯稅務3鬆綁 助攻亞資中心匹敵星港

吳東亮專訪2

（中央社記者羅元駿台北7日電）金管會力拚台灣成為亞洲資產管理中心，台新金董事長吳東亮今天接受中央社專訪時表示，台新一定全力支持政府政策，他建議可從商品法規、外匯制度和稅務3方面鬆綁，促使台灣高資產族群將海外的財富移回台灣，並吸引國外資金來台，更有機會與香港、新加坡競爭。

金管會主委彭金隆2024年5月上任以來積極推動打造台灣成為亞洲資產管理中心，首個金融示範專區落腳於高雄，4月起受理業者申請試辦，最快7月正式上路，目前已有多家業者躍躍欲試、評估進駐意願。

吳東亮接受中央社專訪時表示，台新銀向金管會申請「財管2.0」的執照較晚，但一定全力支持政府亞資中心的政策目標。他說，「國內金融機構都很努力且方向正確。」

吳東亮表示，台新銀行很早就瞄準財富管理市場，在新加坡與香港分行設有私人銀行服務，而台灣高資產族群也將財富放置海外管理，若要吸引這群人將資金轉移回台，亞資中心的優惠條件勢必要與國際競爭。

吳東亮呼籲，主管機關在「留財」和「引資」政策都要調整，特別是引資部分，若可以和香港、新加坡2大競爭對手條件匹敵，客戶資金才有可能移回台灣。

吳東亮說，從金融產品的核准，到外匯移動，甚至是最重要的稅金制度，台灣的條件都比香港、新加坡還嚴格，建議政府可以從這幾方面持續努力推動。

吳東亮形容，亞資中心高雄專區就像是點火，「首先帶動高雄經濟，並定位金融財富管理行業，再逐步到整個台灣都開放」，換言之，法律和地域的鬆綁是政府所要關注的，更能提升台灣金融產業發展。