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感念母親節 總統談育嬰留職停薪有勞保、青年基本法

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴總統說，雙親都可以申請最長兩年的育嬰假，並有育嬰留職停薪津貼，這段期間可持續參與勞保。聯合報系資料照
賴總統說，雙親都可以申請最長兩年的育嬰假，並有育嬰留職停薪津貼，這段期間可持續參與勞保。聯合報系資料照

總統、民進黨主席賴清德7日於民進黨中常會表示，向全國辛苦的母親說聲「母親節快樂」。他指出，傳統性別刻板印象已過時，育兒不限於女性，在孩子滿三歲前，雙親都可以申請最長兩年的育嬰假，並有育嬰留職停薪津貼，這段期間可持續參與勞保。此外，上周行政院通過《青年基本法》草案，讓青年的聲音，可以被傾聽、更能落實到政策中。

賴總統表示，這周日是母親節，在這裡先向全國辛苦的母親，說聲「母親節快樂」。全天下的母親，都用無盡的愛和陪伴，讓孩子平安長大。他也希望，大家對母親的感恩與感念，不要只侷限在這個日子。

賴總統強調，傳統性別角色的刻板印象已經徹底過時，無論是家務工作、或是育兒和教養，都已經不再僅限於女性，也不能再僅限於女性。現在，在孩子滿三歲前，雙親都可以申請最長兩年的育嬰假，並有育嬰留職停薪津貼，在這段期間，可以持續參與勞工保險，雇主應負擔的保險費也免予繳納。

賴總統提到，面對雙親都可能需要工作，以及現代家庭規模日益縮減的環境，政府除了要強化各項托育補助、育兒津貼，更要持續協助打造良好的育兒環境。例如，要全面提升托育服務的品質，並明確規範托育相關人員的資格與義務，更要強化托育機構的設立與管理，回應多元的需求。

賴總統說，每位孩子都是家長最重要的寶貝，保障兒童能接受適當照護、強化家長的參與及權益保障，讓孩子在快樂且安全的環境中成長，是家庭、政府與整個社會共同的目標與責任。而當孩子成年時，就會進入到下一個階段，這些曾經的孩子變成青年，開始自立、離開家庭、到外打拚。

賴總統指出，為了保障青年的權益，打造共存共榮的世代關係，上周四行政院通過了《青年基本法》草案，強化各級政府的青年參與機制，讓青年的聲音，可以被傾聽、更能落實到政策中。草案中也要求建立青年在地支持系統，獎勵青年返留家鄉；同時應訂定居住與家庭政策，保障青年居住權益及友善育兒環境、強化家庭支持，讓青年家庭，可以獲得宜居的生活環境。

賴總統表示，無論是孩子或青年，都是國家重要的寶藏。政府除了對生育下一代的母親表達敬意，更要持續強化社會投資，擴大政府照護的規模，讓世代共榮、永續發展。

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