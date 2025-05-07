經濟部開放AI試製生產線 助中小企業創新

經濟部產業技術司與中小及新創企業署表示，為協助中小企業創新升級以因應關稅變局，將開放50條最先進設備的AI試製線，提供業者開發創新產品，包括設計、試製與品檢等工序，藉此縮短開發時程並提升創新效率。

經濟部產業技術司司長郭肇中今天表示，為培育企業AI人才，經濟部自去年5月開始，透過線上及實體教學，已培養近7萬名AI人才。他說，此次開發的50條AI試製線，將導入各領域最新AI智慧機台，平時除用於法人先進技術研發外，也會開放給業界進行創新產品的開發。

他解釋，包括設計、試製與品檢等工序，能縮短開發時程，並提升創新效率，企業員工也能實地操作智慧機台，參與實作訓練，深化對AI應用的理解與技能。另外，業者在參與過程中如確認試製流程具高度實用性，也能直接將AI導入經驗與技術模組帶回自家公司，快速複製應用。

經濟部表示，目前每條試製線每年有500人的培訓量，一年提供2萬5000人次的培訓量能，歡迎有需求的中小企業多加利用。

經濟部中小及新創企業署署長李冠志表示，面對國際經貿情勢與供應鏈重組壓力，中小企業的應變能力，及數位轉型的速度與彈性至關重要。為此，特別針對工具機、水五金、金屬製品、紡織、塑橡膠及食品等深受影響，且具外銷實力的重點產業，與專業法人機構合作，更強調實務習作與應用。

他說，透過今天開始的第一波「AI應用導入實務課程」，直接協助業者在法人試量產的產線上，學習建構智慧製造應用，提升供應鏈韌性。目標是協助中小企業成功導入AI工具，讓AI技術可以落地，成為企業強化體質、提升國際競爭力的利器，共同應對挑戰。

經濟部指出，此次開發出來的法人試製線暨人才培訓基地，包括新北及雲林的紡研所、高雄的金屬中心、台中的精機中心與塑膠中心、新竹的工研院、彰化的車輛中心、嘉義的食品所等基地，5至6月開課領域以紡織、塑膠、工具機、金屬加工、食品、車輛組件為主。

經濟部補充，過往法人設施主要用於內部研發，較少開放業界參與，但為協助中小企業快速升級轉型，政府要求法人將AI試製線及相關訓練資源開放給企業使用。