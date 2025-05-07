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法新社：美國關稅威脅 台灣自行車製造商無所適從

中央社／ 台中7日綜合外電報導

法新社報導，美國對絕大多數國家課徵10%關稅，稅率更高的對等關稅雖然暫緩90天實施但是前景不明，台灣自行車業者和美國買家都無所適從。

美國總統川普起初對台灣祭出32%關稅，震驚台灣自行車製造商，部分美國客戶立即取消或延後出貨，但在川普政府暫緩90天實施後改變決定。

由於10%的基準關稅繼續適用，加上3個月後的狀況也不明朗，台灣自行車業者和美國買家都無所適從。

久裕興業科技股份有限公司總經理陳松君表示：「他們不知道該怎麼辦。沒時間反應。」久裕興業總部設在台中，生產自行車花鼓及輪組等。

由於美國客戶急於在90天期限結束前進口自行車和零件，部分業者收到的訂單激增。

不過包括久裕興業在內的其他公司需求幾乎沒有改變，陳松君將此歸因於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間剩餘的庫存，當時零售商囤貨以因應自行車需求激增。

陳松君表示，美國客戶已將10%關稅轉嫁給消費者，但若美國課徵32%關稅，後續訂單恐將受限，不可避免地會對台灣產生連鎖效應。

川普希望透過提高關稅迫使企業將生產轉移到美國，但台灣和美國的自行車製造商駁斥這是異想天開。

台灣自行車製造商巨大集團告訴法新社，未來3到5年內在美國設廠「幾乎不可能」，原因是成本較高、勞動力挑戰以及缺乏自行車產業聚落。

台灣自行車產業專家、中央研究院社會學研究所副研究員謝斐宇表示，美國對中國商品課徵145%關稅，部分台灣自行車製造商看來可能會在短期內受益，因為美國客戶正在尋求台灣供應商。

但財團法人自行車暨健康科技研究發展中心的蔡博名表示，其中也可能有負面影響。

他告訴法新社，如果川普的關稅加劇通貨膨脹，中國製造商可能會試圖將低階自行車銷往歐洲。

他說：「消費者可能會覺得價格太高，雖然我們的產品品質屬於中高階，但他們可能寧可購買價格較低的車款。」

美國 自行車 關稅

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