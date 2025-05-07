經長：菲國綠電每度5元內 未來輸台解廠商CBAM壓力

經濟部長郭智輝去年拋出在菲律賓種綠電輸回台灣構想，但仍有成本、技術挑戰待克服。他今天表示，加計台電輸配電成本，估每度電價格可在新台幣5元內，未來大量綠電從國外引進後，有望紓解出口廠商的CBAM（歐盟碳邊境調整機制）壓力。

隨著核三廠2號機將在17日停機除役，台灣正式進入非核家園，外界關切台灣未來能源配比變化。

郭智輝接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪時表示，面對2050零碳目標，無論是舊核能或是新技術，包含新核能、氫能在內，政府都不排除；談及核能，大家最擔心的還是安全問題，若有辦法證明其安全性，或是未來核融合技術成熟，都可考慮，重點在發展多元電力。

至於再生能源，他不諱言，風力、光電不能做為基載電源，因此需要推動儲能，這將是未來重要科技，若改為移動式儲能供電，就像行動電源一樣，可免除線損問題，有助提升電力品質。目前全球正在儲能技術競逐階段，台灣業者應是前段班。

郭智輝也點出，明年10月以後台灣綠電占比將達20%；2030年綠電目標30%、低碳燃氣50%、燃煤20%。

郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜輸台構想，並稱每度電成本低於4元，但今年3月完成的評估報告點出，仍有成本、技術與法規面待克服。

他今天提及此事強調，經評估，菲律賓種電送回台灣1度約4元，其中，菲律賓種電成本約2元，船運或海纜輸送約1元，加上使用台電輸配電成本，每度賣價可壓在5元內，較當前國內綠電價格低，相信未來從國外大量引進後，可進一步降低綠電成本，紓解國內出口廠商CBAM壓力。

郭智輝也強調，綠電必須有價格競爭力，呼籲離岸風電業者必須要考慮清楚，來台灣建設離岸風電，須將低成本顯現出來，政府也有意排除掉導致成本上升的非關稅貿易障礙，他有信心未來綠電成本會越來越低。