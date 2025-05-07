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2050淨零倒數計時！全台79座污水廠首次碳盤查結果出爐

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
八里污水廠。圖／聯合報資料照
八里污水廠。圖／聯合報資料照

內政部國土管理署7日宣布，全國79座公共污水處理廠已首次完成溫室氣體排放盤查，揭示2023年全年總排放達26.3萬公噸二氧化碳當量（CO2e），其中以外購電力為最大來源，占比高達63.2%。國土署指出，這項盤查是我國公共污水處理領域邁向制度化減碳管理的重要一步，將據此啟動低碳技術導入、設備汰換及智慧化管理，全力推動2050淨零碳排國家目標。

此次盤查期間為2023年1月1日至12月31日，依據國際ISO14064-1溫室氣體盤查標準，涵蓋每日持續運作的污水處理設施。國土署說，透過「全國公共污水處理廠智慧管理雲平台」擴充的碳盤查系統，各污水廠可自動計算處理水量與用電所產生的碳排量，進一步提升盤查效率與準確度。

為落實減碳，國土署也同步規劃多項行動方案，包含導入低碳處理技術、推廣再生能源應用，以及透過AI智慧分析強化操作管理。未來將針對高耗能廠區進行節能診斷，淘汰老舊設備，並根據碳排熱點量身規劃改善策略。

隨著接管率提升，污水處理效能增強，民生甲烷排放有望逐年降低。國土署強調，持續推動家戶接管、提高設施效能與智慧化管理，是污水處理系統邁向永續與淨零的關鍵路徑，也象徵國家在面對氣候變遷與環境責任上的積極作為。

污水處理廠盤查邊界與排放源。內政部提供
污水處理廠盤查邊界與排放源。內政部提供

再生能源 減碳

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