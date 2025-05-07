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美關稅政策搖擺不定！消費需求放緩恐成 MLCC 下半年隱憂

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

根據研調機構集邦（TrendForce）7日公布最新MLCC研究報告，美國對等關稅政策未定，90天寬限期讓國際經濟環境持續籠罩在不確定性中。儘管MLCC供應商未直接受關稅戰衝擊，但因企業、終端市場的避險與觀望心態與日俱增，2025年上半年MLCC供需節奏被打亂，下半年「旺季不旺」的風險也隨之上升。

據集邦調查顯示，OEM、ODM接連將北美Chromebook與部分消費性筆電訂單提前至第1季出貨，導致四月開始的傳統教育筆電旺季，備貨動能意外平淡。以MLCC供應商取得第2季Dell和HP教育筆電預報訂單量(Forecast)來看，平均季減20%至25%。而對等關稅暫緩實施後，OEM是否計畫將部分第3季北美訂單提前至第2季出貨，進而影響下半年出貨強度，將是觀察重點

在AI server部分，目前相關訂單和備料動能依舊穩健，不少在墨西哥有產能的ODM，由於受到美墨加協定(USMCA)保護，在當地的廠區維持正常出貨。然而，仍難以排除未來美國與墨西哥重啟關稅談判的風險。

終端需求前景不明 供應商讓利空間有限

集邦表示，因經貿環境惡化，導致終端市場需求下滑、銷售成本暴增，MLCC供應商面臨OEM下修訂單風險、可能被要求降價等兩大主要挑戰。此外，關稅戰的蝴蝶效應已往國際匯市擴散，日圓再度成為市場青睞的避險貨幣，近期持續升值，四月起日圓兌美元已從150上升至141日圓。在此背景下，觀察目前MLCC商規中低容值和車規產品報價，皆低於疫情前、2019年第4季水準。至於AI server常用的高階標準品，歷經2024年的競價搶單，銷售利潤大幅下滑。當經濟衰退風險升高，終端訂單需求能見度低，加上潛在貨幣升值風險，MLCC供應商運營挑戰加劇，勢必將緊縮定價與讓利空間。

筆電 關稅

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