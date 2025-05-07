蔡英文9日訪立陶宛、丹麥 深化台歐經濟韌性夥伴關係
蔡英文辦公室發言人蔡舒景7日表示，前總統蔡英文將於9日啟程前往歐洲，出訪立陶宛及丹麥，期待透過此行，能助益於歐洲各界對於台灣更深的認識，也讓台灣與歐洲民主國家間關係的更加緊密與強化。
蔡舒景說明，蔡英文是應立陶宛前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）的邀請訪問立陶宛。行程間，除拜會立方各界友人，蔡英文也將於維爾紐斯大學發表演說，並與葛寶思凱德前總統進行對談。
蔡舒景表示，立陶宛是台灣在歐洲重要的理念相近夥伴，蔡英文將藉此行，不僅傳達台灣和立陶宛共享民主、自由和人權的價值，更盼在雙方共同努力之下，繼續成為彼此民主強化和經濟韌性的國際夥伴。
蔡舒景說，蔡英文結束立陶宛行程後，也將應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）的邀請，前往丹麥哥本哈根，出席第八屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）並發表演說，傳達台灣將致力與民主盟友持續合作、共同確保區域的安全穩定，也將向民主高峰會多年來對台灣的支持表達感謝。
蔡舒景進一步指出，本屆「哥本哈根民主高峰會」訂於13日至14日舉行，並邀請全球民主國家政要、科技界領袖、智庫、公民團體及香港民運人士出席，共同發聲捍衛自由民主價值。
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