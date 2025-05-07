職災預防及重建中心董監事改組 兼顧勞資雙方代表性

「勞工職業災害保險及保護法」於2022年5月1日上路施行，為協助更多職災勞工，勞動部成立財團法人職業災害預防及重建中心，至今已屆滿三年，這三年來透過公私協力方式，持續擴大對職災勞工的服務量能，陪伴職災勞工健康重返職場。重建中心6日召開第二屆第一次董事及監察人聯席會議，會中進行董監事改組，正式揭開新一屆任期序幕。

本次第二屆董事、監察人業經勞動部遴聘，置董事15人、監察人3人，由勞動部政次李健鴻擔任董事長。新任董監事涵蓋職業安全、職業衛生、勞工健康、職業傷病診治、職災勞工重建、法律及政府實務等七大領域，亦兼顧勞資雙方代表性。原任何俊傑執行長，因個人生涯規劃請辭，暫由副執行長吳政龍代理執行長職務。

本次會議中通過新任執行長人事案，由李健鴻提名現任勞動及職業安全衛生研究所長李柏昌擔任執行長，經董事會同意後正式聘任。李柏昌上任後，將依「財團法人職業災害預防及重建中心捐助章程」之規定，向董事會提名國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院環境及職業醫學部主任黃敬淳擔任副執行長。

勞動部表示，新任執行長李柏昌為國立高雄應用科技大學土木工程系博士，具豐富的公職經驗，曾任勞動部職業安全衛生署副署長，為現任勞動部勞動及職業安全衛生研究所所長，歷練完整，行政經驗豐富。

李健鴻於會議中，特別感謝吳政龍於代理期間的投入與貢獻，並於致詞時表示，重建中心成立至今已屆滿三年，始終秉持「139職安衛守護恆常久」的核心價值，致力為企業及勞工提供「預防」、「保護」、「重建」3大核心業務，以及9大項永續經營的完整服務。

李健鴻也強調，勞動部長洪申翰殷切期待重建中心能夠發揮更大的功能，提供職災預防及重建更多更有感的服務，守護並幫助職災勞工一起度過難關、健康重返職場。

李健鴻指出，為協助職災勞工健康重返職場，重建中心將專注職災「預防優於重建」、「重建優於補償」的核心目標，協助提供從傷病醫療、職能復健，到社會復健、職業重建等全面性服務，並配合勞動部已在全台布建達128家職業傷病診治及重建專業機構服務網絡，就近提供勞工職業傷病因果關係診斷、諮詢及轉介等服務，保障職災勞工的權益。