談川普百日新政 陳冲妙喻：為抓龍蝦在水中下毒 各國慘遭池魚之殃

行政院前院長陳冲日前受台北金融研究發展基金會之邀,進行「川普2.0 百日新政,談川普的變與不變!」專題演講;他在演講時用了個妙喻說,曾有新聞報導,養殖業者為了抓龍蝦在水中下毒,卻導致一池石斑魚死亡;美國為了處理中、俄、歐盟三隻龍蝦,全球其他國家是否也跟著遭殃?

陳冲說,未來世界局勢走向何方?依合縱連橫近世紀在全球的實踐,終究離不開Balance of power(權力平衡)及Raison d'état(國家利益)。

陳冲表示,川普執政百日,談川普的變與不變,不如談川普祖師季辛吉,五十年來影響美國對外關係,並貫穿當今局勢的兩項法寶:Balance of power(權力平衡)及Raison d'état (國家利益)。

川普前幾日前受訪,說此任期的他治理國家及全世界having a lot of fun,他也說the most beautiful word in the world是tariff,而他的新關稅政策確實擾動整個世界。

過去長期以來,多數人的認知都是美國人要「減少關稅」,美國於1944年倡議成立GATT,目的就在推動各國降低關稅,當時減少關稅政策有利美國出口,直到1970年美國第一次出現貿易逆差,各國經濟結構改變,接著尼克森總統取消當初(1944)承諾的35美元兌換一盎司黃金政策,但美金成為國際準備貨幣一事,仍持續至今。

陳冲說,2018及2019年他兩度在電視節目上談及貿易戰,強調The trade war is more than A trade war,貿易戰其實涵蓋各種戰爭,包含軍事戰、科技戰、糧食戰、能源戰等,絕對不能只觀察貿易戰,如同不能只看關稅一事。

電影小鬼當家2(Home Alone II)有一景在Plaza Hotel拍攝,據導演說法,原定拍攝當日,川普臨時要求自己須入鏡,後經增加六字台詞七秒鏡頭後,劇組才得以拍攝。2025年4月經濟學人有幅漫畫,川普每日早晨轉著輪盤,決定當日的關稅政策(Today’s tariff policy),其行事作風,其實在往事中可略見端倪。而當下國際現勢,也正如戰國時代合縱連橫的現代版,充滿大國角力的詭譎。

事實上,美國早在1867年即有意購買格陵蘭,但過去十年美國駐軍從15,000人降為150人,顯示美國對格陵蘭的發展有所輕忽,直到川普當選後才再次正視格陵蘭對於地緣政治的重要。在去年底任命駐丹麥新大使時,川普說「為了國家安全及世界的自由,美國擁有格陵蘭是絕對必要之事(absolute necessity)」,前日副總統范斯訪問格陵蘭時,川普也呼應「為了世界和平,美國應擁有格陵蘭」,話的背後乃是針對中國大陸。當過去十年美國漸離格陵蘭之際,中國大陸卻暗中布局。2013年冰島女總理及其同性配偶訪北京簽自貿協定一事,預示中國大陸日後順利成為極地委員會的永久觀察員,除此之外,2016年華為在格陵蘭建海底網路,2017年格陵蘭總理提議中銀建商用機場,2019年卻遭美國攔胡,都是觀察兩國互爭此地的重要依據。

陳冲說,談到海湖莊園,有段小趣聞。最初川普欲出價1,500萬購買海湖莊園,原莊主不願賣,川普索性用200萬買了海湖莊園前的地,蓋了高樓,導致海湖莊園無法再觀賞海景,最終以700萬賣給川普。如今大家談論的海湖莊園協議,其實只是川普幕僚團隊在去年的構想,基本觀念為以關稅為手段壓迫對手談判,再以類似當年廣場協議之手法達到影響匯率之目的。海湖莊園協議雖主要目標是匯率與美債,依文件內容,匯率主角是人民幣、歐元及日圓,但台幣是否成為下一個target,值得注意。

此外,美國現今最主要對手是中國大陸。季辛吉的大外交(Diplomacy)一書影響美國半世紀,中國大陸崛起挑動美國神經,自歐巴馬時代開始轉向亞洲(Pivot to Asia),不再執著中東,這是一種Balance of Power,至於Raison d'état,歐巴馬希望製造業回流美國,川普則涵蓋更廣,背後都脫離不了匯率戰爭及美國國債兩問題。 當今世界局勢如同另一種新的合縱連橫,過往是聯中對俄,現在則是逆季辛吉(Reverse Kissinger)走向,安撫俄國對付中國大陸,這從4月2日宣布之對等關稅名單上不見俄國,而中國大陸及歐盟卻課以高稅率一事可明白。就在4月9日歐盟宣布報復美國後不到兩小時,美國宣布全面暫緩關稅90天,避免同時與中國大陸、歐洲交惡,亦可看出美國的另一種連橫策略。

陳冲認為,美國雖然有American expansionism的傾向,但現在最關注的應是美元及美債問題,其實從美國國債的增減已可看出當今美國在solvency及liquidity皆有大問題,川普第一任期美國國債增加7.8兆,拜登更是增加8.4兆,且今年6月將有6.5兆屆期,合計到年底將有9兆美元債務到期,所以在六月以前,美國應不會打century bond的主意。