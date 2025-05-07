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南韓央行稱美國打壓亞洲貨幣？連外交部都跳出來澄清匯率報導有誤

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

韓聯社報導，南韓中央銀行「韓國銀行」總裁李昌鏞6日在義大利米蘭出席亞洲開發銀行（ADB）年會時，對隨行記者表示，包括韓元在內，亞洲貨幣不斷上漲，部分原因是美國政府向亞洲國家施壓，要求貨幣升值；因台灣央行與政府一再強調，台美貿易談判未涉及匯率、美國也未要求新台幣升值，韓國央行總裁的發言引起市場一片譁然。

針對媒體詢問台美協商談判是否有談及匯率一事，外交部6日緊急澄清說明，我國行政院經貿談判辦公室5日即對外說明，這次我國對美關稅談判並無涉及匯率議題。此外，我國央行並未加入本次關稅談判，也不在台美經貿工作小組內。另據韓國媒體報導，南韓央行總裁所稱應為「市場心態對部分亞洲國家匯率造成波動」，部分國內報導過度詮釋。

外交部也在網站上放上韓國媒體（韓文）與韓國媒體（英文）的原文報導，兩篇報導內容出現顯著差異。

韓文版報導指出，李昌鏞表示，匯率下跌如此劇烈的原因，一是「市場」將美國與個別國家會晤時談及匯率問題，解讀為施壓匯率的信號；二是市場預期中美達成貿易協議的可能性上升。

但英文版的報導內容卻成為，李昌鏞表示，包括韓元在內的亞洲貨幣之所以上漲，部分原因是「美國政府向亞洲國家施壓，要求其貨幣升值」，同時也因為市場預期中美可能重啟貿易談判。

匯率 美國

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