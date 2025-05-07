美國資產暗藏三重危機 疊加發酵恐引爆新一輪金融風暴

該調節「美國資產」嗎？這是自4月2日川普「解放日」推對等關稅以來，投資人最大的疑問！廷豐金融科技投資長黃勇諴指出，儘管美股自4月初大跌後逐步收復失土，但市場潛藏的結構性風險並未消退，反而可能正醞釀更劇烈的風暴。美國正面臨三大潛在金融危機風險，包括規模逾千億美元的商用不動產危機、百億美元級的私募股權拋售潮，以及聯邦政府與民間龐大的債務壓力，倘若疊加發酵，恐引爆類似2008年的新一輪金融風暴，導致美股、美債與美元同步重挫的「三殺」局面。

首先，美國商用不動產市場在疫情後受到遠距辦公趨勢與AI浪潮的衝擊，辦公室需求出現結構性下滑，導致業主租金收入減少、還款能力惡化，甚至威脅到以商辦貸款為主要資產的地區性銀行穩定。根據企業家格蘭特·卡登尼（Grant Cardone）警告，未來30個月內美國商辦領域將有高達2.7兆美元債務到期，恐導致多達300家銀行面臨違約風險。高盛亦在2025年報告中指出，若高利率延續至2026年，中小銀行恐無力再融資，信用市場將緊縮逾兩兆美元。

其次，私募股權市場也傳出危機訊號。自川普政府表態將限制對名校的聯邦資金撥款並取消其免稅資格後，耶魯、哈佛等名校陸續啟動私募股權資產拋售。耶魯已公告出售高達60億美元的私募資產，約占其捐贈基金總額15%，哈佛亦委託傑富瑞處理10億美元部位，普林斯頓、西北與哈佛三校近期更分別籌資3.2億至7.5億美元因應流動性壓力。穆迪已於3月將美國高校債券評級展望調降至負面，反映市場對高等教育財務風險的關注。

第三項風險來自美國整體債務結構。根據統計，截至2024年底，美國公共債務（含聯邦與地方）合計已達35兆美元，而家庭、商業與金融機構構成的私人債務更高達66兆美元。其中商用不動產相關的商業抵押貸款規模約為4.8兆美元，潛藏的違約風險令人憂心。自2022年升息循環啟動以來，美國辦公室REITs指數與地區性銀行指數分別大跌近六成與45%，儘管2024年因降息略為止穩，但2025年以來跌勢再起，年初至今雙雙下跌逾15%。

黃勇諴示警，儘管近期市場情緒回穩，避險資產如日圓與黃金漲勢趨緩，中美關係亦略有緩和，但從高收益債與新興市場債信用利差、金銀比與金銅比、美國企業破產數等風險指標觀察，市場風險正在加速累積。債券天王Gundlach更直指，美國或正步入新一輪次貸危機，美股當前的反彈極可能只是「最後的逃命波」。

黃勇諴建議，面對高槓桿與低流動性交織的結構性風險，投資人應嚴控部位，審慎評估資產配置，避免過度依賴美國資產，並密切關注美債殖利率與美元走勢，提防「美股、美債、美元三殺」的歷史罕見劇本上演。